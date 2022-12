Zdroj: Shutterstock

Cyberpunk je zvláštní styl budoucnosti, ve kterém se rychle rozvíjí výpočetní technika a duchovno je naopak na úplném úpadku. Styl se odráží nejen v interiérovém designu, ale i v oblečení, účesech a líčení.

Kořeny cyberpunku se zrodily ve sci-fi, kde je budoucnost často high-tech, ale zároveň dekadentní, depresivní a ponurá. Pokud máte rádi neobyčejná fantastická díla, jste kreativní člověk, který se vyžívá v kovových materiálech, mechanismech a počítačích, pak je cyberpunk přesně pro vás.

Při zařizování interiéru v cyberpunkovém stylu se nejčastěji využívají materiály, jako je plast, sklo a kov. Dřevo a další přírodní materiály jsou možné, ale měly by vypadat, jako by byly nalezeny na ulici a přineseny do domu jen proto, že musíte na něčem sedět a ležet. Neměly by harmonicky zapadat do celkového interiéru, v ideálním případě by mělo obydlí cyberpunkera působit napůl opuštěně. Alternativně mohou být apartmány stylizovány jako bunkr nebo vesmírná loď.

Mezi typické interiérové doplňky v cyberpunkovém stylu patří neonové nápisy, svítící tabule, dopravní značky nebo kovové dekorace. Avšak nenachází se zde žádná nadbytečná položka. Celý prostor by měl být maximálně funkční.

Osvětlení by mělo být studené a zářivkové. Nevhodné jsou přikrývky, závěsy, polštářky, rodinné fotografie a další předměty navozující hřejivou atmosféru.

Stejně tak se k tomuto stylu hodí betonové stěrky na stěnách. Potrubí, otevřené kabely, mřížky či ventilátory mohou zůstat přiznané. To vše když zkombinujete s domácími spotřebiči a nábytkem toho nejextravagantnějšího stylu, získáte typický cyberpunkový interiér, který se dostal do trendů roku 2023.

