Zdroj: Shutterstock

Nesmrtelný mramor se v posledních letech hlásí o své slovo čím dál častěji. Pravý mramor je ceněný pro svou jedinečnost a originalitu. Nikdy se totiž nemůže stát, že by byly dva kusy dekorací či nábytku úplně stejné. Mramor je přírodní kámen, konkrétně vápenec či dolomit, který působením tepla a tlaku rekrystalizoval. Výsledný kámen tak může mít různou texturu i barvu. Ne vždy ale musí jít o pravý mramor, který je velmi drahý. K dispozici jsou mnohem levnější varianty v podobě různých imitací mramorových dekorů.

Jaké existují typy mramoru?

Nejznámější je bílý mramor. Zamiloval si ho už italský sochař Michelangelo a vytvořil z něj své slavné dílo sochu Davida. Béžový mramor má oproti bílému teplé podtóny a v interiéru působí mnohem útulněji. Žilkování na béžovém mramoru bývá bílé, perleťové i nazlátlé. Oblíbený je také šedý mramor. Ten se skvěle hodí do interiérů, ve kterých chcete navodit klidnou atmosféru. Jeho odstíny jsou od světle šedé až po grafitovou. Černý mramor je jeden z nejdesignovějších typů. Žilkování může být jemnější, pravidelné i nahodilé, a nejen v bílé, ale i ve výrazné zlaté barvě. Nejluxusnější záležitostí je zelený mramor. Jeho barva je uklidňující a vynikne v kombinaci se světlým nábytkem. Modrý mramor se zlatými podtóny se nejvíce hodí na obložení koupelen.

Mramor patří mezi drahé materiály, proto se často využívají imitace mramoru. Kromě ceny vyniká umělý mramor i nižší vahou. Je téměř k nerozeznání od pravého mramoru.

Oblíbené mramorové doplňky

Dekoracím z mramoru věnujeme největší pozornost. Jsou totiž nejlevnějším a možná také nejlepším prvkem, který můžete ve svém interiéru z tohoto materiálu mít. Menší dekorace z mramoru se totiž budou hodit do každého domova, aniž byste museli některé prvky vyhazovat či měnit. Pokud přidáte do interiéru dekorace z mramoru, lepší bude, pokud jich do něj zařadíte více.

Oblíbené mramorové dekorace jsou například vázy, svícny, hodiny nebo květináče. Pokud rádi podporujete české designéry, najdete mnoho značek, které mramorové dekorace vyrábí.

Skvělým prvkem v kuchyni je mramorové nádobí. Nádobí se nejčastěji vyrábí z keramiky nebo porcelánu, které má pouze imitaci mramoru. Stejně tak kuchyni krásně ozdobí mramorový hmoždíř nebo mramorové servírovací prkénko.

Interiér lze doplnit také „mramorovým” textilem. Trendy je mramorové povlečení, dekorativní polštářky nebo mramorový koberec.

Zdroj: Westwing.cz, Living.cz