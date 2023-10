Zdroj: Shutterstock

Kombinace jablek, skořice a ořechů k podzimu neodmyslitelně patří. A možností, jak z ní vytvořit dokonalý moučník, je spoustu. Klasikou je samozřejmě štrúdl, skvělý je také drobenkový nebo mřížkový koláč. Za vyzkoušení určitě stojí také jednoduchý, ale chuťově bezchybný crumble, v němž se ovoce, ořechy a skořice pečou bez těsta, pouze pod vrstvou křupavé máslové drobenky.

My vám tentokrát představíme recept na vynikající jablečný chlebíček, jehož příprava vám zabere pár minut a zvládne ho i začátečník. Jediné, na co je třeba si dát pozor, je pokojová teplota všech ingrediencí. Což ostatně platí u všech receptů, v nichž se používá kypřicí prášek nebo jedlá soda. Pokud by byly suroviny studené, hrozí, že se moučník během pečení nebo po vytažení z trouby srazí. Upravit si můžete také množství cukru – pokud použijete hodně sladká jablka, můžete zhruba třetinu ubrat.



Sladký chlebíček s jablky, skořicí a ořechy

Čas přípravy: 20 minut + 35 minut pečení

Ingredience:

250 g polohrubé mouky

150 ml rostlinného oleje

3 vejce

100 g krupicového cukru

40 g vanilkového cukru

1,5 lžičky kypřicího prášku

150 ml kefíru

2 nastrouhaná jablka

½ lžičky mleté skořice

50 g nasekaných vlašských ořechů

máslo na vymazání formy

hrubá mouka na vysypání formy

Příprava:

1) Všechny suroviny vyndejte z lednice, aby měly před přípravou pokojovou teplotu. Mouku důkladně promíchejte se skořicí a kypřicím práškem.

2) Troubu předehřejte na 170 ºC. Formu na chlebíček vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, nebo ji vyložte pečicím papírem.

3) Do misky rozklepněte vejce a přidejte krupicový i vanilkový cukr. Metličkou nebo elektrickým šlehačem vyšlehejte směs do bílé pěny.

4) Vmíchejte kefír a poté postupně do směsi střídavě přidávejte mouku a olej.

5) Na závěr do těsta zamíchejte strouhaná jablka a nasekané ořechy.

6) Těsto ihned nalijte do připravené formy a vložte do předehřáté trouby. Pečte 30-40 minut – před koncem zapíchněte do středu špejli. Pokud zůstane suchá, je chlebíček hotový.



Zdroj: www.onceuponachef.com