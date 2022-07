Zdroj: Pixabay

Jak si vyrobit domácí jablečný ocet?

Jak již název napovídá, jablečný ocet je vyroben z jablek. Ta obsahují celou řadu vitaminu jako C, D, E, B6 nebo B12. Není se tak čemu divit, že z nich vyrobený ocet často funguje jako lék na kdejakou nemoc.

Jablečný ocet můžete sehnat nejen v tekuté podobě, ale také ve formě kapslí. Pokud chcete, můžete si jej také zkusit vyrobit doma sami. Potřebujete k tomu jedno kilo jablek, pětilitrovou sklenici a půl kila cukru a převařenou vodu.

Poté co jablka zlehka omyjete, nastrouhejte je. Smíchejte je poté s vodou i cukrem. Směs pak několikrát denně promíchejte. K lepšímu kvašení lze využít vinařské kvasinky.

Tekutinu přeceďte poté, co začnete cítit alkohol. Nemělo by to být o moc později než po deseti dnech. Takzvané bakterie Acetobacter poté v horizontu jednoho až dvou měsíců přemění vzniklý alkohol na ocet.

Více octa = nižší hladina krevního cukru

Jednou z prvních výhod jablečného octa je to, že svým složením snižuje citlivost na inzulín a také snižuje hladinu cukru v krvi. Jablečný ocet tak pomůže ohlídat správnou hladinu glukózy. A to se hodí nejen diabetikům, ale také zdravým osobám.

Studie dále ukázaly, že tento druh octa snižuje hladinu cholesterolu a krevního tlaku u zvířat. Zatím však není dostatek důkazů, které by potvrzovaly, že obdobné účinky má ocet i na lidi.

Ocet Autor: Thinkstockphotos.com

Octem k čistší pleti

Zředěný jablečný ocet lze použít k vyčištění vaší pokožky. Je však důležité jej naředit vodou. Doporučený poměr je jeden díl octa a dva díly vody. Můžete si s ním také zpestřit koupel, čímž vyčistíte nejen pleť na obličeji, ale celou pokožku těla.

Ocet můžete také aplikovat na vaše vlasy, to by mělo zajistit jejich vyšší lesk.

Každé tělo však reaguje na různé podněty jinak, a jablečný ocet není výjimkou. Před aplikací jablečného octa na vaši pokožku je tak více než vhodné poradit se s vaším lékařem.

Více octa, méně chuti k jídlu

Rozhodně není pravda, že by jablečný ocet byl zaručenou a nejzdravější cestou ke shození pár kil. Na druhou stranu platí, že užívání jablečného octa navozuje pocit sytosti. Když pak máte pocit, že jste nasycení, logicky jíte méně.

Navíc ocet přispívá k rychlejší tvorbě žaludečních šťáv a žluči, což urychluje vaše trávení a váš metabolismus.

Jak ocet konzumovat?

Možností je hned celá řada. Je možné si dát samotný jablečný ocet, ovšem kvůli silně kyselé chuti to není největší chuťovka. Pro únosnější konzumaci je tak vhodné jej zředit vodou nebo jej smíchat s lžící medu. Další variantou je si jablečným octem dochutit salát či jiné jídlo.

Doporučená dávka je od jedné čajové lžičky až po dvě polévkové lžíce denně. Platí, že je lepší začít s menší dávkou a postupně přidávat. Ovšem objem by neměl překročit 30 ml denně. Na lačno a ráno, to je jedna z vhodných kombinací, jak si ocet dopřát. Ovšem můžete si jej dát i jindy během dne.

Zdroje: ireceptar.cz, zeny.iprima.cz, vegan.cz, drmax.cz