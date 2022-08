Zdroj: Shutterstock

Jablonec nad Nisou je pro výlety i dovolené jako stvořený. Město velké tak akorát, abyste ho stihli poznat po svých, a pak si ještě našli čas třeba na koupání v místní přehradě. A kdo se zdrží déle, může odsud podnikat výlety do blízkých Jizerských hor.

Rychlá orientace

Zjistit více o Jablonci lze v info centru, najdete ho v bývalé faře, hned poblíž je kostel sv. Anny, na dohled Anenského náměstí. Obě stavby patří k nejstarším ve městě. Nebo poznávání města začněte na Mírovém náměstí, kde se nachází takzvaná Nová budova radnice s věží, fajnšmekři poznají funkcionalismus. Právě na radniční věž se dá ve všedních dnech mezi 10 až 17 hodinou vystoupat a mít město jako na dlani.

Ale v centru se dobře zorientujete už jen proto, že ho tvoří tři náměstí nad sebou. Nad Mírovým je Horní a kousek od něj vás čeká další památka, kostel Nejsvětějšího Ssrdce Ježíšova. Kdybyste jeli do Jablonce autem, jedno z parkovišť najdete právě u kostela. A na Dolním náměstí zase objevíte budovu Sstaré radnice, postavené v duchu novorenesance.

Jablonecké vily jako korálky

Město můžete poznávat i skrz jeho slavné vily, které se stavěly zhruba od počátku 20. století do 30. let, popis procházky najdete zde. Začít můžete v Máchově ulici u víceúčelového Linkeho domu, poznáte ho podle klinkerového obkladu. Autorem je architekt Rudolf Günter a jde o příkladnou ukázku expresionismu. Naopak Löblova vila reprezentuje neoklasicismus (dnes je v ní restaurace) a Hásková vila zase jednu z nejkrásnějších funkcionalistických staveb u nás. Tu lze stejně jako další slavné vily, třeba včetně Kantorovy (projekt žáka významného architekta Adolfa Loose) obdivovat pouze z ulice. Ale i to za to stojí, protože každá budova vás něčím překvapí.

Původně obchodní a bytový Linkeho dům byl postavený v duchu klinkerového expresionismu. Autor: Matyáš Gál

Secesní pozvánka

Být v Jablonci a nezajít do Muzea skla a bižuterie prostě nejde. Kromě unikátních sbírek skla a největší kolekce bižuterie na světě se těšte i na krátkodobé výstavy. Aktuálně jde například o poctu uměleckým sklářům, manželům Roubíčkovým (letos si připomínáme 100 let od jejich narození), nebo výstavu Vesmír, která je přehlídkou autorského skla a šperku současných tvůrců.

Budova, v níž muzeum sídlí, je zajímavá rovněž jako příkladná ukázka secese. V roce 2020 ji doplnila moderní skleněná přístavba.

Moderní přístavba Muzea skla a bižuterie Autor: Johana Antošová

Co ještě zažít

Slavnou sklářskou minulost si můžete připomenout i díky mnoha výletním cílem, třeba bývalou sklářskou osadou Kristiánov. K ní dojdete po naučné stezce Cesta jizerskohorských sklářů, začíná u Muzea skla a bižuterie. Historii výroby skla, osady i jejích obyvatel dnes připomíná expozice v takzvané Liščí boudě. Její součástí je rovněž maketa osady Kristiánov.

Ale to už chce více času, proto si předem domluvte ubytování, například v hotelu Rehavital, k němuž se od jabloneckého muzea dostanete za několik minut. Unavené tělo i mysl zregeneruje díky zdejším wellness službám, navíc tento hotel je jediným certifikovaným prodejcem regionálních produktů v Jablonci nad Nisou.

Další den se můžete zajít vykoupat do Jabloneckého moře, jak se říká zdejší přehradě, ta je současně rájem rybářů, příznivců paddleboardů nebo dračích lodí. A kdybyste do Jablonce mířili na více dnů, další tipy co podnikat najdete zde.

