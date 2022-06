Zdroj: shutterstock

Jahody miluje snad každý z nás. Pokud zdobí i vaši zahrádku a zároveň chcete sklidit co nejlepší úrodu, nezapomeňte na ně v době jejich květu. Stačí pár jednoduchých pravidel a vaše zahrádka bude obsypaná červenými, šťavnatými jahůdkami raz dva.

Je jedno, jestli mluvíme o jahodách lesních, nebo jahodách velkoplodých, obě potřebují péči v době květu. Vezmeme to ze široka. Práce začíná totiž už zjara. Co nejdříve odstraňte vrstvu mulče, aby se sluníčko dostalo k hlíně. Tak se jahody pořádně prohřejí. Nezapomeňte také průběžně odstraňovat nemocné, suché a poškozené listy. Zbytečně berou prostor a živiny těm zdravým.

Kvetoucí jahody pohnojte

Jahody milují dusíkaté hnojivo. Všeho ale s mírou

Smíchejte malé množství močoviny (asi jako by se vešlo do krabičky od sirek) a deset litrů vody. Tímto zalijte rostlinky. Stejně může posloužit i amoniak. S ním buďte extrémně opatrní. Na deset litrů stačí jedna polévková lžíce, ani o trošku více. Mohli byste kořeny jahod snadno popálit a úroda by byla tatam. Tímto roztokem jahody zalijte.

Stejně poslouží i dřevěný popel. 200 gramů smíchejte s litrem vody a nechte odpočívat jeden den. Poté dolejte 9 litrů vody a jahodníky opět zalijte. Stejnou směs na jahody naneste i po sklizni, jen ji obohaťte o dvě lžíce nitrofosfátu. Je možné, že jahody znovu vykvetou a budou plodit ještě jednou.

