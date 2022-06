Zdroj: Dr. Oetker

Rebarbora je vynikající právě díky neobvyklé chuti. Konzumuje se tepelně upravená, předem oloupaná a zbavená dřevnatých konců. Představuje velice dobrý zdroj vlákniny a vápníku. A jahody jsou kromě jiného bohaté na antioxidanty. Využijte obě suroviny v jednom dortu a uvidíte, že na tuhle chuťovou kombinaci jen tak nezapomenete.

Suroviny:

Na těsto: 70 g změklého másla, 70 g cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 1 balíček Finesse citrónové kůry Dr. Oetker, 1 vejce, 70 g hladké mouky, 1 kávová lžička kypřicího prášku do pečiva, 250 g rebarbory

Na náplň: 8 plátků želatiny v plátcích Dr. Oetker, 500 g bílého jogurtu, 50 g cukru, 2 balíčky vanilínového cukru, 400 ml smetany ke šlehání, 500 g čerstvých jahod

Na polití a ozdobení: 1 balíček dort-želé červeného Dr. Oetker, 250 ml vody, 2 zarovnané polévkové lžíce cukru, 80 g nasekaných pistácií

Postup: Nejprve připravte těsto. V míse vyšlehejte máslo s cukrem, vanilínovým cukrem, kůrou a vejcem do pěny. Přidejte mouku smíchanou s kypřicím práškem a krátce vyšlehejte dohladka. Těsto přeneste do formy o průměru 26 cm vyložené papírem na pečení a uhlaďte ho. Rebarboru očistěte a nakrájejte na kousky asi 3cm. Rozložte je na těsto, nechte 2cm volný okraj. Pečte asi 30 minut (v elektrické troubě na 180 °C, v horkovzdušné troubě na 160 °C). Nechte vychladnout.

Stáhněte papír na pečení, přeneste na podnos a kolem něj připevněte očištěný okraj formy.

Na náplň: Nechte plátky želatiny nabobtnat podle návodu na obale. V míse smíchejte jogurt s cukrem a vanilínovým cukrem. Želatinu vymačkejte a v kastrůlku ji rozpusťte. Do ní přidejte 3 lžíce jogurtové směsi a důkladně zamíchejte. Poté vmíchejte do zbylé směsi. V míse vyšlehejte smetanu dotuha a vmíchejte do tuhnoucí směsi. Odeberte dvě třetiny a do nich přidejte jahody nakrájené na plátky, nalijte na vychladlý korpus. Na povrch nalijte zbylou náplň a uhlaďte.



Na polití si připravte dort-želé s vodou a cukrem podle návodu na obale a nalijte ho na náplň tak, aby se vytvořil mramorový efekt. Dort uložte asi na 3 hodiny do chladničky ztuhnout. Před podáváním odstraňte okraj formy a boky dortu ozdobte pistáciemi.

Zdroj: peceme.cz, Dr. Oetker