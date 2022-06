Zdroj: Shutterstock

Lesní jahody jsou také boží, u nich navíc užijete rovněž listy na čaj, ale zahradní se snáze trhají. Mají spoustu vitamínu C a dalších skvělých látek, které pomáhají při mnoha zdravotních potížích. Jaké neduhy s nimi máte šanci dostat pod kontrolu?

Rychlá rekapitulace

Plody jahodníku obsahují hodně vody, proto jsou tak osvěžující a současně vynikající při redukčních dietách. Naopak mají málo cukru, najdete v nich také vlákninu, zato s bílkovinami a tuky vysloveně šetří. Super bonus představuje vitamín C, toho je v jahodách víc než v některých citrusech. Když sníte každý den asi 150 až 200 g jahod, splníte si denní doporučenou dávku céčka.

Dva názory na antioxidanty

Kromě dalších vitamínů a minerálních látek zdůrazněme rostlinná barviva. Fungují jako antioxidanty, o kterých se stále tvrdí, že zpomalují stárnutí, byť některé výzkumy tuhle mnoho desetiletí tradovanou pravdu zase popírají. Strava bohatá na antioxidanty je ovšem důležitá už proto, že omezuje riziko vzniku srdečních chorob, diabetu 2. typu a osteoporózy.

Kombinace jahod s mléčnými produkty a ovesným vločkami představuje super zdravou svačinu. Autor: Shutterstock

Léčivé působení

Jahody pomáhají snížit hladinu takzvaně zlého cholesterolu, který podporuje kornatění tepen, s čímž souvisí právě vznik srdečních chorob, infarktu nebo i mrtvice. Dále se uvádí, že snižují vysoký krevní tlak. Velmi zajímavá je zpráva o jejich protizánětlivém působení, což se týká například artritidy, ale třeba i alergií. Rovněž pomáhají obnovovat střevní mikrobiom (rovnováhu střevního prostředí), svědčí trávení, omezují zácpu. Ještě působí jako diuretikum, podporují vylučování moči, proto se doporučují také při dně.

Aby vám to více pálilo

Jahody nejsou jen chutné, tohle ovoce představuje dobrou výživu také pro naše mozkové buňky. Podporují paměť a myšlení, ostatně podle jedné studie patří mezi deset potravin, které jsou pro pro zdraví našeho mozku zásadní.

Existuje jahodová kopřivka?

Někdy se stane, že člověk sní více jahod a objeví se kopřivka, což automaticky neznamená, že je na ně alergický. Nicméně nelze popřít, že jahody obsahují poměrně značné množství šťavelanů. Proto je vhodné přidat je do jogurtu nebo si připravit mléčný koktejl, případně zvolit jinéý mléčný produkt.

Ovšem kdo na šťavelany reaguje nadmíru citlivě, nemá ledviny v dobré kondici nebo zažívá náročné stresové období, nemůže jíst jahody jako chleba. Jen po troškách a v kombinaci s dalšími druhy ovoce.

Jak je správně zmrazit

S konzumací jahod neotálejte, rychle se kazí. Nebo je zamrazte. Jahody zbavte lístků, omyjte je, položte na papírovou utěrku a počkejte, až oschnou. Pak je rozložte v jedné vrstvé na podnos a dejte asi na hodinu do mrazáku. Díky předmražení se z nich nestane lepkavá směs. Znovu je vyndejte, přesypte do krabičky s víčkem nebo sáčku, který uzavřete, a vraťte do mrazáku.

Zdroj: Mojezdravi.cz, Vcelarstvi-domovina.cz