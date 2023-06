Zdroj: Shutterstock

Co je české, to je hezké a v případě jahod také neskutečně dobré a zdravé. Až je nám líto všech lidí, kteří jsou na jahody alergičtí. Pokud to není váš případ, užijte si je. Jahodová sezona je totiž za dveřmi.

Máte rádi retro písně? Tady je jedna jahodová:

1. Lepší než citrusy

Jahody obsahují podobně jako melouny asi 90 procent vody, tudíž jsou vhodné i pro lidi, kteří si hlídají váhu. A i přesto nabízí rovněž vlákninu, hodně minerálů a vitaminů. Zajímavý je například podíl vitaminu C, mají ho totiž více než citrusy.

2. Bojují proti zánětům

V posledních letech se klade velký důraz na protizánětlivé potraviny a jahody mezi ně patří. Nabízí mnoho fytochemikálií neboli biologicky aktivních látek s protizánětlivými vlastnostmi (zeslabují zánětlivé ukazatele v krvi). Potvrzuje to například studie publikovaná v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry. Pozor, chronický zánět v těle nezpůsobuje jen autoimunitní choroby, ale s největší pravděpodobností se podílí i na nádorových onemocněních nebo například srdečních potížích.

Co mají společné s růžemi?

Jahodníky patří do čeledi růžovitých (Rosaceae) stejně jako královny zahrad nebo i mnohé bylinky. Obecně jahodníky dělíme na zahradní a lesní, ale nebojte se, zdravé jsou všechny jahody.

3. Červená není na parádu

Za červenou barvou stojí antokyany, o nichž se tvrdí, že snižují hladinu takzvaně špatného cholesterolu v krvi. Což je velice zásadní, kdo by stál o ucpané tepny (aterosklerózu), díky nimž stoupá riziko mrtvice a infarktu. Toto sdělení je však stále cílem vědeckého zkoumání.

Nicméně antokyany patří mezi antioxidanty, a ty chrání naše tělesné buňky před škodlivými volnými radikály a oxidačním stresem. A to už jsme u celé řady dalších nemocí včetně neurodegenerativních (například Alzheimerova či Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza). Dále antioxidanty v jahodách zpomalují stárnutí a patrně by mohly pomoci i v prevenci cukrovky 2. typu.

Jahody jsou nejen chutné, ale také super zdravé Autor: Shutterstock

4. Auvajs, to bolí!

Vždycky je lepší zdravotním potížím předcházet. A když vám řekneme, že jahody můžou snížit riziko vzniku revmatoidní artritidy (lidově revma), určitě je budete baštit s ještě větší chutí.

5. Nejlepší zdroj manganu

V našich končinách patrně nenajdete jiné ovoce, které obsahuje tolik manganu jako jahody. Proč je pro nás mangan důležitý? Potřebujeme ho kvůli správnému metabolismu cukrů, je součástí mnoha enzymatických procesů. Zásadní je i pro naše kosti, také centrální nervový systém. Hodí se vědět i to, že má pomoci překonávat vyčerpání.

Ale také se říká, že když máte manganu v těle málo, snižuje se chuť na sex. A protože jahody obsahují rovněž zinek, který se často zmiňuje v souvislosti se sexuálním zdravím, můžete si tohle afrodiziakum otestovat na vlastním těle.

Zdroj: thehealthy.com