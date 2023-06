Zdroj: shutterstock

Na jaře vstáváme s radostí do nového dne, očekáváme příchod tepla a slunce, květiny se pomalu otevírají a zahrada ožívá. Ale co to? Naše milované jahody pokryla nepěkná plíseň! Soudný den na zahrádce? Ne tak docela, jen nás čeká malý souboj. Jak vyhrát?

Jak na domácí postřik z česneku?

Chemické způsoby mají značné nevýhody

Zahrádkářské centrum nám nabízí hromadu chemických postřiků, které slibují likvidaci plísně jednou provždy. Avšak s chemií to chce opatrnost. Chemické přípravky mohou sice v krátkodobém horizontu vyřešit problém, ale dlouhodobě narušují ekosystém naší zahrádky. Navíc, kdo chce jíst jahody, které v sobě mají víc chemického postřiku než vitaminů? Ruku nahoru, kdo chce ochutnat nový druh jahody, tzv. "chemodu".

Likvidace plísně přírodní cestou

Nezoufejte, existují i jiné cesty. Příroda nám nabízí mnoho způsobů, jak se plísně zbavit. Můžete využít například střídání plodin, kdy se plíseň nemá šanci tak snadno uchytit. Další možností je postřik z obyčejného mléka a vody, který má fungicidní účinky. V zásadě všechno, co posílí imunitu našich rostlinek, pomůže v boji proti plísním.

Nejdůležitější je prevence

Udržujte zahrádku čistou a hlavně se snažte předcházet přemokření půdy. Víte, jak se říká - prevence je lepší než léčení, a to platí i pro zahrádku! Pravidelné prořezávání jahodníků, odstraňování odumřelých listů a udržování přiměřené vlhkosti může předejít šíření plísní.

Zahrada plíseň potřebuje!

Mohli byste si myslet, že plísně jsou jen nepřátelé, ale opak je pravdou. Věděli jste, že některé plísně hrají třeba klíčovou roli v procesu výroby sýra? Bez plísní bychom nikdy nemohli ochutnat lahodný camembert nebo roquefort. Rozhodně nechcete zničit všechny plísně, a i proto je lepší sáhnout po přírodním postřiku než po chemii.

Zdroj: bonnieplants.com, almanac.com