Zdroj: Shutterstock

Jaro už se nezadržitelně blíží. A přestože do jeho oficiálního začátku ještě zbývá několik dní, neznamená to, že bychom se neměli začít připravovat na novou sezónu. Jednou z činností, na kterou bychom na jaře neměli zapomínat, je přesazování rostlin. Dnes vám proto prozradíme, jaký je správný postup.

Rostlina sice může zůstat poměrně dlouho ve stejném květináči s jednou zeminou, ale to pouze za předpokladu, že ji budete pravidelně hnojit. Po čase uvidíte, jak rostlina začne růst pomaleji a začne se z ní vytrácet zdravý vzhled. To je způsobeno tím, že narostlé kořeny spotřebovaly již veškerou zeminu v květináči. Z tohoto důvodu byste měli své rostliny v pravidelném intervalu přesazovat do větších květináčů a čerstvé zeminy.

Jednoleté rostliny s rychlým tempem růstu byste měli od předpěstování ze semen až do dosažení velikosti, ve které již mohou kvést, přesazovat do větších květináčů několikrát v průběhu několika měsíců.

Větší rostliny, které vydrží po mnoho let, přesazujte až do dosažení požadované velikosti zpravidla jednou ročně. Až rostlina doroste do své maximální velikosti, vyžaduje přesazování ještě méně častěji.

Do čeho pokojovky vysazovat

V prodeji je široká nabídka pěstebních substrátů. Volit byste měli takový, který je připraven pro potřeby pokojových rostlin, popř. jejich konkrétních druhů. Speciální substráty se prodávají např. pro orchideje, citrusy, palmy či kaktusy. Připravit si můžeme i vlastní substrát, ale to už je spíše pro zkušenější pěstitele a ty, kteří mají vhodné zázemí na zahradě. Na dno nádoby bychom měli nasypat vhodnou drenáž (keramzit, hliněné střepy).

Květináče k přesazování volíme vždy alespoň o tři centimetry větší, aby v nich rostliny měly dostatek místa pro další růst. Jsou ale rostliny, kterým těsná nádoba nevadí, spíše naopak. K takovým patří například Zamioculcas.

Výživa rostlin

S prodlužujícími se dny v předjaří se také pomalu zvyšuje zálivka a rostliny se přihnojují tekutým přípravkem. Ten se přidává do zálivkové vody nejpozději měsíc před plánovaným sázením do větších nádob. S přihnojováním po přesazení začínáme až zhruba po 3 týdnech, kdy se všechny exempláře ujmou. Pokud je hnojivo součástí pěstebního substrátu, pak s přihnojováním počkáme až po jeho vyčerpání, přibližně po 6 týdnech.

