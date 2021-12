Zdroj: Andrew Fletcher / Shutterstock.com

Zdálo by se, že zima je obdobím, kdy se o zahradu prakticky nemusíme starat, spí pod sněhovým příkrovem a čeká na jaro. Rozhodně si ji nespojujeme se zaléváním. Přesto i v zimě mohou nastat situace, kdy je potřeba zahradu zalévat. Je ale nutné vědět, jak na to, abychom rostlinám neuškodili. Přečtěte si proto naše tipy, kdy a jak zálivku správně provést.

Stálezelené stromy a keře bez sněhu a deště trpí

Pokud je deštivo nebo zahrada leží pod sněhem, zalévání opravdu není na pořadu dne. Sníh rostliny chrání a funguje jako přirozený mulč, ten tající potom poskytuje dostatek vláhy. Ovšem pokud dlouho neprší ani nesněží, je potřeba zalévat většinou okrasné stálezelené stromy a keře, které na zimu neshazují listy. Tyto rostliny mají tužší a silnější listy, takže zvládnou i mrazivé počasí, zato potřebují víc vláhy než opadavé stromy a keře.

Zajištění závlahy začíná už na podzim

Péče o tyto rostliny začíná již na podzim, kdy bychom měli zvýšit zálivku a rostliny nechat pořádně napít. Jejich okolí, nikoliv rostliny samotné, je dobré přikrýt mulčovací kůrou či slámou, které pomohou vlhkost v půdě udržet. Pokud jste to nestihli, nemusíte zoufat. Mulč je možné přidat na zahradu i později a stejně tak můžete zahradu dodatečně zalít. Je ale nutné vybrat si dobu, kdy se teplota drží aspoň pár dní v plusových hodnotách a nehrozí brzké ochlazení. Pokud je sucho, a navíc nad nulou, je to ta pravá chvíle k zalévání. Zalít můžete i jehličnany, pokud je velké sucho, tak i trvalky, zeleninu a ovocné keře, které na zahradě zimují.

Mulčování zajistí stálezeleným rostlinám i přes zimu dostatek vláhy v půdě Autor: Beekeepx/Shutterstock.com

I v mrazivém počasí lze zalévat, ale opatrně

Zalévat se dá i v průběhu mrazivé a suché zimy, v tom případě zalévejte mírně vlažnou vodou a v takovou denní dobu, kdy jsou teploty nejvyšší, aby se voda vpila do zeminy a nezmrzla. Pokud by voda v půdě zamrzla, rostliny by se nenapily, navíc by jim zmrzlá voda mohla poškodit kořeny.

Shrabaný sníh můžete dál použít

A pokud je dostatek sněhu, můžete ho využít právě pro závlahu. Sníh odházený z dvorku či chodníku nemusíte hrnout do kouta dvora, ale naopak ho můžete přesunout pod keře, kolem stromů nebo prostě tam, kde potřebujete pro své rostliny tuto přirozenou „peřinu“ i zdroj vláhy. To se ovšem netýká sněhu, který je kontaminovaný solí, takový sníh na zahradu naopak vůbec nepatří.

Zdroje: hobby.instory.cz, zahrádkářskáporadna.cz