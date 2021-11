Zdroj: Larina Marina / Shutterstock.com

Digestoř je nepostradatelnou součástí našich kuchyní, přesto její funkčnost někdy bereme jako samozřejmost. Ovšem jen čistá digestoř je skutečně funkční, a také bezpečná. Zanesené filtry nejenže neodvádějí pachy a páry tak, jak by měly, ale dokonce hrozí, že by se na filtrech usazená silná vrstva tuku mohla vznítit, a to hlavně u plynového sporáku. Zanesená digestoř je také hlučnější.

Jak často digestoř čistit

Frekvence čištění vyjímatelných kovových filtrů záleží na tom, jak často vaříte. Pokud kuchyň používáte maximálně na uvaření kávy a občasné sváteční vaření, klidně můžete digestoř čistit dvakrát do roka. Při běžném provozu je dobré čistit jedenkrát za dva měsíce, a pokud vaříte pro rodinu každý den, zvlášť jestli si libujete ve smažení a přípravě mastnějších pokrmů, je čištění digestoře jedenkrát měsíčně nezbytné. Některé novější typy samy signalizují, že už je potřeba filtry vyčistit.

Co na filtry platí

Při běžném a pravidelném čištění stačí kovové filtry vyjmout a omýt v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí, poté opláchnout a osušit. Není vhodné používat abrazivní prostředky ani příliš horkou vodu. Filtry můžete dát také do myčky nádobí a zvolit program s nižší teplotou.

Pokud jste ale filtry dlouho nečistili a jsou skutečně pořádně zanesené, je potřeba nasadit silnější kalibr. A nemusíte ani sahat po těžké chemii, stačí stará dobrá jedlá soda. Tento doslova zázračný prášek má v domácnosti prakticky každý, a pokud ne, tak ji lze koupit v každé drogerii, a to i v baleních po několika kilogramech. Není drahá, je ekologická, a navíc skutečně funguje.

Jedlá soda si poradí i s velmi zanesenou digestoří

Pokud filtry z vaší digestoře připomínají spíš včelí plástve, připravte si největší hrnec, jaký máte, případně hluboký plech na pečení. Naplňte je teplou vodou, ve které rozpustíte několik polévkových lžic jedlé sody. Do tohoto roztoku potom postavte (v případě hrnce) nebo položte (v případě plechu) filtr a nechte alespoň čtvrt hodiny působit. V hrnci potom filtr obraťte, aby se umyl z obou konců, a opět nechte alespoň čtvrt hodiny působit. Pokud by byl filtr opravdu hodně nalepený tukem, nechte ho v očišťující lázni déle, případně můžete nečistoty uvolnit kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem, na které pro zvýšení účinku můžete ještě nasypat trochu sody. Příliš drsnou drátěnku nepoužívejte. Jakmile se nečistoty uvolní, filtr opláchněte vodou s prostředkem na nádobí, potom opláchněte ještě jednou v čisté vodě a osušte. Uvidíte, že vaše digestoř bude zase vypadat a fungovat jako nová.

