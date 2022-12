Zdroj: shutterstock

Sukulenty divoce rostou v pouštích a polopouštích. Svědčí jim tropické či subtropické klima. Když je pěstujete doma, je důležité prostředí bytu co nejvíce připodobnit přirozenému prostředí. Základem je tedy teplo a světlo.

Ideální prostředí

Máte doma velká okna? Pak máte skoro jistotu, že se u vás bude sukulentům dařit. Problematické může být, pokud máte okna třeba na sever a moc vám do bytu nesvítí. Můžete je uměle přisvětlovat nebo to prostě zkusit. Většina to zvládne i tak.

Úplně nejlepší je, když na ně slunce svítí 12 hodin denně. Toho se ale doma jen těžko dosahuje. Zkuste je ale i přesto umístit do skleníku nebo k oknu.

Jak často je zalévat?

To hodně závisí právě na ročním období. V létě je zalévejte maličko a jen večer. Stačí jim bohaté světlo. Na podzim zalévejte trošku více, dokud nezačne deštivé období. V zimě přestaňte sukulenty zalévat úplně.

Úplně nejlépe - sukulenty zalévejte, až když si o to samy řeknou. Poznáte to podle svěšených listů. Scvrkávají se a postupně i opadávají.

Zdroj: living.iprima.cz