Chránit stromky proti okusu zvěří můžete dvěma možnostmi. Mechanickou ochranou ve formě různých plašičů, strašáků, plotů nebo oplocení. Druhou variantou je chemická ochrana ve formě nátěru nebo postřiku.

Každá z variant má svá pozitiva i negativa, pro jejich volbu je důležité zohlednit, kde se stromky nachází, zda se nejedná o území, na kterém by mohl chemický postřik způsobit škody na životním prostředí.

1. Oplocení lesa či sadu

Toto je ideální řešení, pokud chcete oplotit více stromků najednou. Obzvlášť se doporučuje, když se vysazuje nový les. K oplocení se dá využít lesnické uzlové pletivo, které se lehce instaluje a dobře kopíruje i nerovný terén.

2. Oplocení každého stromku zvlášť

Pokud chcete ochránit pouze pár stromků na zahradě, toto řešení je pro vás ideální. Je ale třeba myslet na to, aby oplocení bylo dostatečně vysoké (když napadne sníh, zvěř vlastně bude výše).

Nejčastěji se používá celoplastové pletivo, které je levné, odolné a pevné. Navíc se dá srolovat a v případě potřeby zase použít jinde. Pro oplocení malých stromků lze využít také šestihranné králičí pletivo, případně i pletivo na voliéry.

3. Nátěr nebo postřik

Na trhu je celá řada přípravků, které zajistí, aby zvěř přestala mít na výhonky chuť. Je to ale jen krátkodobé řešení, nátěr se postupně smývá, účinnost je jen několik měsíců, a další zimu se musí opakovat. Na rozdíl od pletiva nátěr nezabrání tomu, aby si srnci o stromky vytloukali parůžky, čímž se stromek také ničí.

4. Prevence aneb Biologický odpad zahrabat

Jak je všeobecně známo, zvěř má velmi vyvinutý čich, takže v případě, že bydlíte u lesa, nenechávejte biologický odpad jen tak volně ležet na kompostu, ale důkladně ho zahrabejte.

5. Zapíchejte do země větve

Někdy se jako ochrana používají různé keře. Pro velmi nízké stromky je ideální zapíchat do země větve, které na konci svážeme a tím uděláme jakési teepee. Je to levná a velmi účinná metoda.

Stromek bude chráněn nejen před zvířaty, ale i nepřízní počasí. Nejúčinnější je zkombinovat několik mechanických ochran najednou.

6. Babské rady na závěr

Podle našich předků by zvěř mohlo odlákat třeba položení lidských vlasů, mýdla nebo močůvky s vápnem vedle stromků. Zkrátka něco, co zvěři nebude vonět. Pomoci by také mohli strašáci nebo větrná zvonkohra, která dělá hluk.

