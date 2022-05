Zdroj: Shutterstock

Ušetřete svého psa narkózy a preventivně pečujte o jeho zuby. Pes by měl mít k dispozici dostatek hraček k okusování, protože jejich ohlodáváním se povlak na zubech výrazně redukuje. To samozřejmě neznamená, že máte svého čtyřnohého mazlíka nechat kousat vaše oblíbené boty. Dopřejte mu dostatek přetahovacích látkových i gumových uzlíků nebo dřevěných klacků. Zabaví se s nimi a bude si o ně i přirozeně čistit zuby. Zubního kamene ho to nezbaví, ale je to skvělá prevence.

Zároveň doporučujeme každé 2-3 dny psovi zuby čistit. Jak na to? Vezměte obyčejný kartáček na zuby a zubní pastu určenou pro domácí mazlíčky. Nikdy nepoužívejte tu lidskou. Psa totiž štípe a čištění mu tak akorát znepříjemníte. Zubní pasta by měla pejskovi chutnat.

Pastu mu dejte ochutnat na špičku prstu. Pokud psovi chutná, sevřete mu čumák, aby měl zuby co nejvíce stisknuté a prstem s kouskem pasty přejíždějte po zubech a dásních. Když si zvykne na to, že má v tlamě něco nového, co nemá okusovat ani olizovat, vezměte navlhčený kartáček s pastou a opatrně mu vyčistěte špičáky. Nikdy nezačínejte s předními zuby, protože jsou nejcitlivější.

Další skvělou prevencí jsou žvýkací pamlsky, které brání usazování zubního plaku a tvorbě zubního kamene. Tím také snižují zápach z úst psa. Na trhu jich najdete spoustu. Dentální tyčinky, žvýkací plátky nebo třeba speciální žvýkací kosti.

Například dentální tyčinky mají speciální tvar vyvinutý pro péči o zuby i dásně a snižují tvorbu zubního kamene až o 80 %. Ideálně je svému mazlíčkovi dávejte jednou denně. Mají nízký obsah tuku, takže se nemusíte bát, že by váš pes během chvíle přibral. Pamlsky vybírejte vždy podle váhy vašeho psa.

Zdroj: Mall.cz, Zooo.cz