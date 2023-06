Zdroj: shutterstock

Nikdo z nás nechce, aby byla jeho sekačka zašpiněná víc, než je nezbytně nutné. Máme však tendenci zapomínat, že i sekačka potřebuje trochu péče. Připravte se na malý výlet do světa čištění a údržby sekačky.

Svět zahradnických strojů je plný prachu, trávy a maziva. Sekačka je nepostradatelným pomocníkem při údržbě vaší zahrady, často ale zapomínáme, že potřebuje také nějakou tu péči. Ale jak jí tu péči poskytnout? Na to se podíváme dnes.

Jak vyčistit sekačku? Podívejte se na jednoduché video v pár krocích:

V jakých případech je nutné sekačku vyčistit

Odpověď je jednoduchá: vždy, když sekačka vypadá, že to potřebuje! Mějte na paměti, že čištění sekačky není jen o estetice. Sekačka pracuje v poměrně náročném prostředí - seká trávu, šlehá prach a občas se setká s bahnem a dalšími nečistotami. Když je sekačka příliš zašpiněná, může to snížit její efektivitu a zkrátit její životnost.

Většina sekaček má rychlospojku na zahradní hadici, abyste mohli sekačku snadno vyčistit. Je to jednoduché - hadici připojíte, pustíte vodu i sekačku a chvíli počkáte, až otáčející se nůž udělá práci za vás. Jenže to má háček. Voda vymývá z ložisek mazivo a není to zrovna ideální varianta ani pro kov nože. Může docházet ke korozi. Takže varzi mytí vodou odborníci moc nedoporučují. Je lepší sáhnout po špachtli, sekačku naklonit a vyčistit prostor pěkně mechanicky. Vodou ho propláchněte, když budete sekačku rozebírat a můžete máznout ložisko. Pak ovšem nechte ještě sekačku nakloněnou, aby spodek dobře větral a vyschl.

Jak povolit nůž na sekačce?

Před tím, než začnete se sekačkou jakkoliv manipulovat, ujistěte se, že je odpojená od zdroje energie. Poté můžete použít klíč k povolení šroubu, který drží nůž sekačky na místě. Nůž bývá velmi ostrý. Buďte opatrní a používejte ochranné rukavice.

Jak vyčistit elektrickou sekačku?

Po povolení nože odstraňte veškerou trávu a nečistoty. Můžete použít malý štětec nebo starý kartáček na zuby. Jakmile odstraníte většinu nečistot, můžete použít stlačený vzduch, abyste dostali pryč zbývající prach a drobné částečky. Poté, co je sekačka čistá, nezapomeňte znovu pevně přitáhnout nůž.

Jak skladovat sekačku?

Nejdříve ji důkladně vyčistěte podle pokynů výše. Poté vyjměte baterii (pokud máte sekačku na baterii), nebo odpojte kabel od zdroje napájení. Následně ji uložte na suché a bezpečné místo, kde nebude vystavena přímým povětrnostním vlivům.

