Postel je jedním z nejdůležitějších kusů nábytku v našem domě. Je to místo, kde trávíme třetinu našeho života spánkem, takže je důležité vybrat správnou velikost postele. Následující článek se zaměří na to, jak dlouhá by měla být.

První věc, na kterou je třeba se zaměřit, asi nikoho nepřekvapí. A je to vaše výška. Zjistěte svou výšku a přidejte k ní rezervní prostor 15–25 cm. Průměrně vysoký dospělý člověk o výšce 180 cm by měl spát na posteli o délce 200 cm. Menší dospělí nebo děti o výšce 150 cm by se vešli na postel dlouhou přibližně 170 cm.

Na co nezapomenout?

Další věc, kterou je třeba zvážit, je velikost vaší ložnice. Pokud máte malou ložnici, může být těžké umístit do ní velkou postel. V takovém případě byste měli zvážit menší postel, jako je například manželská postel s rozměry 140 x 200 cm.

Také záleží na tom, jak moc se převalujete. Pokud máte tendenci se v posteli válet a otáčet, mohla by pro vás být nejlepší větší postel. Existuje mnoho různých stylů postelí, od moderních a minimalistických po tradiční a zdobené. Tak teď už jen stačí si vybrat!

Šířka postele je snad ještě důležitější!

Existuje také vzorec pro minimální šířku postele, podle kterého byste si měli změřit šířku ramen v poloze na zádech s rukama položenýma podél těla. Nicméně v praxi je to jednodušší - dítě by se mělo pohodlně vyspat na posteli o šířce 70 cm, zatímco dospělý potřebuje postel širokou 80-90 cm. Pokud kupujete manželskou postel, volte rozměr 180 cm nebo minimálně 160 cm.



