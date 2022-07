Zdroj: shutterstock

Novorozenci od narození do tří měsíců potřebují zhruba 14-17 hodin spánku denně. Kojenci od 4 do 11 měsíců potřebují 12-15 hodin denně. U dětí do dvou let čas na spánek opět klesá, postačí jim 11-14 hodin denně. Předškoláci ve věku tři až pět let potřebují zhruba 10-13 hodin.

Novorozenec potřebuje spát asi 14 až 17 hodin

Nástup do školy a další klesání

Děti na prvním stupni, tedy zhruba do 13 let musí spát denně devět až jedenáct hodin. Bez toho nebudou výkony ve škole příliš valné. Pubescenti ve věku čtrnáct až sedmnáct let potřebují 8-10 hodin.

Děti potřebují dostatek spánku, aby byly schopné zvládat školu

Dospělost?

Celý produktivní věk, tedy od 18 do zhruba 64 let vám postačí 7 až 9 hodin spánku denně. Osobám nad 65 let pak postačí 7 až 8 hodin denně.

I senioři potřebují alespoň 7 hodin spánku denně

A co je nevhodné?

Například u lidí mezi 18 a 64 rokem se nedoporučuje spát dlouhodobě méně než 5 hodin denně nebo více jak 11. Děti na prvním stupni by rozhodně neměly mít méně než 6 hodin a více než 13.

www.cnn.iprima.cz, sciencemag.com