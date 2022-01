Zdroj: Shutterstock

O šperky je potřeba se pravidelně starat, aby byly jako nové. Alespoň jednou měsíčně z nich tedy odstraňte prach, pot a mastnotu. Doma čistěte zásadně šperky bez perel a drahých kamenů. Přípravky na čištění by totiž mohly vsazené ozdoby poškodit. Pokud ale i přesto chcete tyto šperky vyčistit, kameny jen opláchněte vodou, korále a perly přeleštěte jelenicí. Nikdy nepoužívejte žádné chemikálie a saponáty. Pokud si netroufáte na čištění šperků doma, můžete si je nechat vyčistit ve zlatnictví.

Jak vyčistit stříbrné šperky

Čištění stříbrných šperků je náročnější než u zlatých nebo ocelových šperků. Stříbro totiž oxiduje a následkem toho černá. Nejlépe stříbrné šperky vyčistíte v mýdlové vodě. Do misky s vodou nakapejte tekuté mýdlo nebo saponát na mytí nádobí a šperky do ní položte. Až se špína rozpustí, můžete řetízek nebo náušnice lehce dočistit zubním kartáčkem. Poté šperky opláchněte pod tekoucí vodou a nechte uschnout.

Stříbrné šperky můžete vyčistit také jedlou sodou. Plastovou nebo skleněnou misku vyložte alobalem, nalijte do ní vařící vodu a přisypte lžíci jedlé sody. Ponořený šperk pravidelně otáčejte a po 3 minutách vyjměte. Poté jej opláchněte pod tekoucí vodou a ihned vysušte savou utěrkou nebo fénem. Další možností je vyčistit stříbrné šperky octem nebo citronem. Do 500 ml horké vody přidejte lžíci octa nebo šťávu z jednoho velkého citronu a vložte do ní šperky. V octové vodě nechte šperky působit 15 minut a v citronové 30 minut.

Jak vyčistit zlaté šperky

Čištění zlatých šperků má velkou výhodu. Zlato totiž nekoroduje a neoxiduje. To však neznamená, že ho nemusíte čistit. Pravidelnou údržbou se zbavíte usazeného prachu a prodloužíte lesk. Zlaté šperky vyčistíte mýdlovou vodou nebo jedlou sodou. V prvním případě postupujte stejně jako u stříbrných šperků. U jedlé sody je postup malinko jiný. Do hrnce s vodou nakapejte opět mýdlo nebo jar a k tomu ještě přidejte lžičku jedlé sody. Zlaté šperky do směsi položte a přiveďte k varu. Po 3 minutách sejměte z plotýnky, vyjměte šperky, opláchněte a nechte uschnout.

Skvělým řešením, jak jednoduše vyčistit zlaté, ale i stříbrné šperky, je vata na čištění šperků. Dá se pořídit v kterékoliv drogerii. Stačí na šperk dýchnout a poté ho kouskem odstřižené vaty vyleštit. Nakonec ho doleštěte čistým a suchým hadříkem, docílíte tak většího lesku.

Jak vyčistit ocelové šperky

Čištění šperků z chirurgické oceli je snadné. Jde totiž o tvrdý a odolný kov, který není jednoduché poškrábat nebo jinak poničit. Čištění těchto šperků je tedy třeba, jen pokud chcete odstranit pot nebo mastnotu. Toho dosáhnete pomocí mýdlové vody, stejně jako u stříbrných či zlatých šperků.

