Mango je jedno z nejchutnějších druhů exotického ovoce. Věděli jste ale, že zužitkovat můžete i jeho pecku? Dá se z ní totiž jednoduše vypěstovat i nádherný mangovník. Jak na to? Máme pro vás podrobný návod.

K vypěstování manga z pecky budete potřebovat neporušené jádro. Vezměte si tedy starší kartáček na zuby, který už nebudete potřebovat, a pecku důkladně očistěte od dužiny a odstraňte tvrdý vláknitý obal, který ji chrání. Dejte si však pozor, abyste nepoškodili jádro nacházející se uvnitř pecky, jinak vám nevyklíčí a máte po mangovníku.

Do pecky se dostanete nožíkem. Pokud to ale nejde, dejte pecku asi na dvě hodiny nabobtnat do vlažné vody a pak ji velmi opatrně nožem rozevřete. V případě, že ani po dvou hodinách nejde pecka snadno otevřít, nechte pecku ve vodě namočenou přibližně měsíc a ona sama praskne. Po odstranění obalu můžete jádro opláchnout ve slabém roztoku hypermanganu.

Jak zasít mango

Nejprve vyberte květináč střední velikosti. Na dno dejte drenážní vrstvu, aby lépe odtékala přebytečná voda. Poté do květináče nasypte kokosový substrát, který není ani kyselý, ani zásaditý a neobsahuje vápník. Semínko by mělo být zasypané asi 3 centimetry pod povrchem. Květináči se semínkem vyberte místo s dostatečným denním světlem. Květináč překryjte fólií, do které udělejte několik dírek, aby odcházela pára. Udržujte neustále vlhký substrát, ne však přemokřený. Vhodná teplota pro klíčení je 25-30 °C. Za těchto podmínek mango vyklíčí za jeden až tři měsíce. Jakmile rostlinka ze substrátu vykoukne, sundejte fólii a přeneste květináč na slunné místo.

Jak na hnojení a zálivku

Prvních 6 měsíců rostlinu nepřihnojujte, protože živiny čerpá ze semene. Po půl roce začněte přihnojovat třetinou doporučené dávky tekutého hnojiva a dávku postupně zvyšujte až na doporučené plné množství. Mangovník zalévejte vždy ve chvíli, kdy je substrát suchý. Vždy je lepší méně než více. Na konci léta hnojení i zálivku omezte. Nastává totiž odpočinkové období a mangovník je třeba nechat přezimovat v místnosti s teplotou kolem 15 °C s co největším přísunem světla.

Přesazování mangovníku

Mangovník přesaďte za 1-2 roky do směsi složené z kokosové drti, kompostu a hlinité zahradní půdy do květináče, který je o 4 centimetry větší než ten původní.

