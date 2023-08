Zdroj: Shutterstock

Křídy nepatří pouze do starších školních tříd nebo pro děti, které si chtějí vyzdobit příjezdové cesty a chodníky. Porézní sedimentární hornina má skutečně značné množství použitelných způsobů, a to hned ve vašem domě. Jak ji využít?

Pomocník na mastné skvrny

Skvrnu od oleje potřete pouze obyčejnou bílou křídou, která olej vytáhne přímo nahoru a ven. Poté, co ji potřete, nechejte křídu samotnou působit asi 10 minut, aby její nános vykonal svou práci, následně ji řádně setřete a dejte oblečení nebo jinou takto špinavou látku do pračky.

Křídou proti mravencům

Mravenci nesnáší křídu. V případě, že se jich chcete zbavit, nakreslete do prostoru opravdu tlustou čáru a oni ji nepřekročí. To je na krátkou dobu zmate, ale nezabije, takže jde o způsob, jak humánně naložit s hmyzem.

Šperky jako nové

Trápí vás černající stříbrné šperky nebo příbory po babičce? Pak do boxu, kde je uchováváte, umístěte křídu. Nasává přebytečnou vlhkost, která mimo jiné za zčernáním stříbra stojí. A tak šperky vydrží mnohem déle lesklé.

Odstraňovač pachů

Nepříjemný zápach v lednici nebo v koši na prádlo? Vezměte křídu, dejte ji do mističky a umístěte na požadované místo. Po pachu nebude během chvilky ani památky. Abyste si zajistili trvalou svěžest, křídu minimálně jednou měsíčně vyměňte za „čerstvou“.

Zbavte se vlhkosti

Nalepte malý kousek křídy kamkoliv, kde si všimnete, že to čas od času zatuchne, například jako prostor pod umyvadlem v koupelně nebo ve skříni. Přiložte pár kousků do své zásoby s nářadím, abyste bojovali proti rzi. Každý malý kousek má vliv na to, abyste se zbavili nežádoucí vlhkosti, a křída ji mimořádně dobře zadržuje.

Lesklé příbory

Aby byl váš příbor třpytivý a lesklý, vložte do šuplíku s příbory kousek křídy. Křída absorbuje vlhkost a neumožňuje příborům skvrny nebo oxidaci. Zapomeňte na leštění, nebude třeba.

Zdroj: adbz.cz, prozeny.cz