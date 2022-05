Zdroj: shutterstock

Tak třeba keříčkové fazole se pěstují pro celé lusky. Určitě znáte zelené fazolky na smetaně nebo zelené fazolky jako přílohu k masu či rybě. Tuto neprávem podceňovanou zeleninu vypěstujete poměrně snadno i vy. Sázejte je do řádků a zhruba 3 centimetry hluboko s rozestupy asi 10 centimetrů. Můžete je sázet i do tzv. hnízd. Do jedné dírky vložíte tři rostlinky a hnízda umístíte zhruba půl metru od sebe.

Dalším druhem jsou fazole pnoucí neboli tyčkovité

Ty potřebují oporu, například tyč nebo drátěnou konstrukci. Rostlinka fazole je poměrně těžká, proto i opora musí být pevná. Obvykle se tyto fazole sejí do hnízd s přibližně pěti semeny. Hnízda by od sebe měla být vzdálena asi 50 centimetrů. Hloubka setí by měla být zhruba 5 centimetrů.

Fazole mají plno druhů. Jak je sít? Autor: shutterstock

Předpěstování fazolí?

Ano, i fazole se dají předpěstovat. Už v březnu je můžete umístit do malých nádobek na slunné místo, ideálně na okno. Dopřejte jim půdu plnou živin, aby klíčky hezky vzešly. Nezapomeňte pravidelně zalévat. Ke konci května nebo kdykoli, kdy už se oteplí a nejsou ranní mrazíky, přesuňte fazole na zahradu.