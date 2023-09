Zdroj: Shutterstock

V mnoha receptech najdete mezi ingrediencemi loupaná rajčata. A pokud nechcete používat ta z konzervy, je potřeba plody slupky zbavit vlastnoručně. Tady je návod, jak na to.

U rajčat určených ke konzumaci zasyrova není slupka nijak na obtíž, ale v případě tepelné úpravy už vám překážet bude. Proč? Během vaření se totiž oddělí od dužiny a promění se v tvrdé ruličky, které kazí strukturu jídla a v ústech působí během konzumace velmi nepříjemně. A přestože se rajčata neloupou tak snadno, jako ostatní druhy zeleniny, práce navíc se opravdu vyplatí. Potřebovat budete jen hrnec s vroucí vodou, menší nůž s ostrou špičkou a nádobu s ledovou vodou. Nejvhodnější jsou pevné plody, které i po odstranění slupky dobře drží tvar. U přezrálých plodů hrozí, že dužina po spaření příliš změkne a rajče se vám během loupání rozpadne v ruce.

Stačí chvilka ve vroucí vodě a slupka jde dolů jako po másle. Přesvědčte se:

Jak oloupat rajčata?

1) Větší hrnec naplňte do dvou třetin vodou a dejte ji vařit.

2) Do velké misky nalijte co nejstudenější vodu, ideálně do ní přidejte i pár kostek ledu.

3) Rajčata omyjte a zbavte stopky.

4) Na vrcholku nařízněte každý plod ostrým nožem do kříže. Stačí zhruba dvoucentimetrový řez.

5) Rajčata vložte do vroucí vody a nechte je v ní ponořená 60 vteřin.

6) Pomocí děrované naběračky rajčata rychle přemístěte do ledové vody a nechte zchladnout tak, abyste je mohli vzít do ruky.

7) V místě řezu se slupka oddělí a pomocí nože ji pak jednoduše stáhnete.

Loupaná rajská jablíčka budete potřebovat při přípravě krémové rajčatové polévky, omáčky na těstoviny, dušených zeleninových a masových směsí, domácího kečupu, pikantní salsy, nebo pokud se je chystáte zavařovat.

Zdroj: www.klasicke-recepty.cz