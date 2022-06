Zdroj: shutterstock

Brambory ve slupce patří k Česku. Třeba takový bramborový salát na Vánoce nebo knedlíky. Brambory vařené ve slupce si udrží větší počet minerálů a vitaminů než brambory vařené oloupané. Loupání vařených brambor je však docela otrava. Co kdybychom vám řekli, že známe jednoduchý trik, který vám brambory pomůže oloupat bleskově a nespálit se přitom?

Než budete brambory vařit, nařízněte slupku po celém obvodu ostrým nožem. Vložte je pak do vody a uvařte. Po 15 minutách vodu slijte a nechte brambory zchladit v hrnci se studenou vodou. Potom každou bramboru vezměte do ruky, prsty položte k řezu a pomalu stáhněte slupku dolů ke špičce. Uvidíte, jak snadné to je.

A když už jsou brambory oloupané, co s nimi?

Co třeba luxusní bramborové placky? Připravte si půl kila brambor, 300 gramů polohrubé mouky, jedno vejce, trochu soli a olej. Uvařte je, oloupejte podle návodu výše a rozmačkejte nebo nastrouhejte na jemném struhadle. Smíchejte s moukou, vejcem a solí.

Na vál nasypte trochu mouky a z těsta odkrojte část. Vyválejte ji na co nejtenčí placku. Vykrojte z ní kolečka. Druhým způsobem je vyrobit z těsta malé kuličky, z kterých poté ručně tvarujete placky.

Na pánvi si nechte rozehřát máslo nebo olej, připravené placky opečte z obou stran a nechte je okapat na utěrkách. Podávejte jako přílohu k masu nebo samostatně se zeleninou a omáčkou dle chuti. Dobrou chuť!

