Máte rádi dřevo a rozhodli jste se, že jím doma nebudete šetřit? Skvělý nápad! Jen si dejte pozor, abyste svůj domov dřevem příliš nezahltili. Dřevěný nábytek, vinylová podlaha a k tomu dřevěné dveře v různých dekorech nemusí vždy působit příjemně. Jak to vše sladit, aby výsledek působil harmonicky?

Dřevo má skvělou výhodu - lze jej kombinovat prakticky se vším. I to je jeden z důvodů, proč je tak oblíbené. Problém však může nastat, pokud domácnost překombinujete různými odstíny dřeva.

Nejčastěji se v českých domácnostech setkáte s dubem, smrkem, borovicí, ořechem, bukem, jasanem a třešní. Poslední léta se ale v interiérech objevují také exotické dřeviny, jako například teak, bambus nebo merbau, které jsou vhodné i do prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Určete hlavní tón

K určení hlavního tónu potřebujete zjistit výchozí bod. Když se rozhlédnete doma po místnosti, pravděpodobně uvidíte různé barvy dřeva, ale také jednu, která nad všemi ostatními převládá. Většinou se jedná o kuchyňskou linku nebo podlahu. Tento hlavní tón pak v místnosti zopakujte.

Největší chybou při zařizování nového bytu či domu je použít dohromady odlišné barevné škály, jako je například dub, třešeň či mahagon. Proto volte dřeviny, které vycházejí ze stejné barevné škály, ale jsou pouze s jinou sytostí. Může to být například javor a dub v kombinaci s ořechem, které spadají do hnědé barevné škály.

Můžete sáhnout také po šedých až černých odstínech dřeva. Patří mezi ně různé úpravy dubu, šedý javor či tmavé betonové dřevo. Optimální je použít v místnosti maximálně dva až tři různé tóny dřeva. Pokud by hrozilo riziko, že se při výběru nového kousku do interiéru do stejného odstínu netrefíte, je lepší zvolit kontrast. Bílý dub a ořech spolu jistě vytvoří dokonalou souhru.

Pokud nechcete se dřevem experimentovat, zvolte kombinaci dřeva a bílé barvy. Vedle ní totiž dřevo krásně vynikne a dodá interiéru odlehčený vzhled. Toto spojení navíc působí moderně i elegantně a má nadčasový šmrnc.

