Zdroj: Lightspruch/Shutterstock.com

Všichni domácí mazlíčci potřebují krmit kvalitní a vhodnou stravou. To se samozřejmě týká i koček, které však mají na rozdíl od psů značně mlsný jazýček. Jak tedy uspokojit kočičí chutě i zdraví, a co kočkám naopak rozhodně nedávat?

Kočka patří spolu se psem k nejrozšířenějším a nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. Její nároky na stravu se ale od těch psích značně liší. Kočka si nejen zachovala chování lovce, ale také vyžaduje stravu bohatší na živočišné bílkoviny.

Živočišné bílkoviny jsou základ

Kvalitní živočišné bílkoviny by proto měly být hlavní ingrediencí kočičí stravy, protože kočka je na rozdíl od psa výhradní masožravec. Bílkoviny jsou pro ni hlavním stavebním materiálem tkání, kvalitní živočišné tuky jí zase nejefektivněji dodávají energii. „Typická kořist volně žijící kočky je myš. Ta je složena z 65 % vody a zbytek tvoří: 50–60 % živočišné bílkoviny, 20–30 % tuk, 3–8 % sacharidy a 6–8 % minerální látky. Pokud tedy chceme kočce připravit kvalitní potravu, měli bychom se držet těchto poměrů a také myslet na to, že by si strava měla zachovávat přírodní charakter a všechny nutriční hodnoty vstupních surovin a obsahovat probiotika důležitá pro zažívací a imunitní systém kočky,“ říká odborník na výživu psů a koček Jiří Švihálek z Yoggies.cz. Jako vhodná varianta krmiva se nabízí například B.A.R.F., tedy tepelně nezpracovaná strava, nebo kvalitní granule. Strava by měla odpovídat věku a zdravotnímu stavu zvířete, jiné nároky na výživu mají koťata, kočičí senioři, kočky kastrované nebo naopak kojící a březí.

Nároky na krmivo se u koček liší podle věku, zdravotního stavu i životního období Autor: Viktor Lugovskoy / Shutterstock.com

Kočka jí průběžně, ale pozor na nadváhu

Potrava pro kočky by měla být dostupná pořád, protože kočky jedí v malém množství a často, a to i v noci. Toto chování imituje způsob přijímání potravy v jejich přirozeném prostředí a svědčí jejich metabolismu. Kočka by také neměla zůstat bez potravy déle než 48 hodin, protože jí to může způsobit patologické změny v tenkém střevě a játrech. To ale neznamená, že by se měla překrmovat. „Mnoho koček v ČR trpí nadváhou a s tou přichází i nemoci jako cukrovka, oslabený imunitní systém či problémy s močovými cestami. Nejvíce na nadváhu trpí kočky chované doma a kočky po kastraci. U dospělé kočky obecně platí, že potřebuje na den 40–90 kcal na kilogram své váhy, a výrobci toto berou v potaz při sestavování doporučené denní krmné dávky. Kvantita podávaného krmiva samozřejmě také záleží na tom, zda máte kočku chovanou výhradně doma, nebo má vaše kočka přístup ven,“ doplňuje Jiří Švihálek.

A co kočkám rozhodně nedávat?

Kočkám nesvědčí cibule, šalotka, česnek (i sušené), neboť jim způsobují anémii, ze syrového vepřového masa se kočky mohou nakazit smrtelnou Aujeszkyho chorobou. Hrubé syrové kosti zase mohou poranit kočičí zuby a trávicí trakt. Kočky by neměly konzumovat ani příliš slanou stravu, například uzeniny, neboť nadbytek soli může vést až k selhání ledvin. Stejně jako pro psy i pro kočky je vyloženě nebezpečná čokoláda a kakao. Přímo smrtelné pro kočku může být požití alkoholu, takže pozor, aby v nestřeženém okamžiku neochutnala z vaší sklenice, stačí velmi malé množství. Ze stejných důvodů je pro ni nebezpečné syrové kynuté těsto, které by jí začalo v žaludku kvasit. Pro kočičí ledviny jsou nebezpečné i hrozinky a hroznové víno a oproti zažitým představám kočkám nesvědčí ani kravské mléko, neboť obsahuje laktózu, kterou kočka v dospělosti nemusí tolerovat.

Zdroje: yoggies.cz, www.idnes.cz