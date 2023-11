Zdroj: shutterstock

Nejen že mech dodává našim lesům a zahradám pohádkový nádech, ale ukazuje se, že má na svědomí i něco mnohem důležitějšího - vylepšování půdy a boj proti změně klimatu. A jak přesně tohle malé zelené rostlinky dokážou? Pojďme se společně ponořit do fascinujícího světa mechů a zjistit, proč bychom jim měli začít věnovat o mnoho více pozornosti.

Když se řekne "mech", většina z nás si představí jen nenápadný zelený koberec, který zdobí stinná zákoutí našich zahrad a lesů. Ale co kdybychom vám řekli, že tyto skromné rostlinky jsou skrytými mistry v obnově půdy a mohou dokonce hrát klíčovou roli v boji proti globálnímu oteplování? Ano, je to tak - mech má mnohem větší vliv na naši planetu, než jsme si kdy mysleli.

Jak bojovat se změnou klimatu? Zpátky na stromy?

Mechy jsou všudypřítomné - nalezneme je od pouští po arktické regiony

A přestože byste je mohli považovat za pouhé pozadí ve hře přírody, tyto nenáročné organismy hrají zásadní roli ve vylepšování kvality půdy. Na rozdíl od vyšších rostlin nemají mechovce dřevnaté tkáně pro transport vody a minerálů, ale přijímají živiny přímo přes svůj povrch. Jejich "kořeny", nebo spíše rhizoidy, se přichycují k povrchu půdy, a tak přispívají k její stabilizaci.

Tato zdánlivá skromnost mechů skrývá úžasnou schopnost - jsou jako bystré lesní víly, které tiše pracují na tom, aby udržovaly biodiverzitu půdy, podporovaly cykly živin, rozkládaly organickou hmotu a udržovaly mikrobiální populace v rovnováze.

Studie z University of New South Wales Sydney ukazují, že mechovce ovlivňují půdu a okolní rostliny hned v 24 různých aspektech. Nebyla by tedy nadsázka nazvat mechy zahradníky půdy par excellence.

A co víc, mech má téměř superhrdinskou schopnost v boji proti změně klimatu

Díky své všudypřítomnosti dokáží mechovce z atmosféry vázat obrovské množství oxidu uhličitého - až neuvěřitelných 7,08 miliard tun. To je šestkrát více, než kolik přispívají emise způsobené změnou využití půdy, jako je pastva, odlesňování a zemědělské aktivity. Kdo by to byl řekl, že tiše rostoucí zelený kobereček pod našima nohama je ve skutečnosti ekologickým superhrdinou v přestrojení?

Z těchto důvodů vědci naléhají, aby lidé přestali ignorovat přínos mechů a dvakrát se zamysleli, než je vytrhnou ze svých zahrad. Mechanismy, kterými mech přispívá k chemii půdy, jako je zvyšování obsahu uhlíku a dusíku, jsou stejně tak důležité jako jeho role stabilizátora půdy při různých narušeních. Je možné, že mech by mohl být klíčem k obnově degradovaných půd v městských i přírodních oblastech.

