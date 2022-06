Zdroj: shutterstock

Nejprve je nutné si ujasnit, v čem chcete rajčata pěstovat. Na keříčková rajčata si můžete koupit květináče nebo samozavlažovací truhlíky. Pokud však chcete ušetřit peníze nebo ulevit přírodě, použijte starší květináče nebo nádoby. Dokonce můžete použít i igelitový pytel. Pokud se ale rozhodnete pěstovat rajčata tyčková, doporučujeme použít hlubší květináče.

Kam s nimi?

Rajčata mají rada teplo a sucho. Pokud váš balkon vyčnívá směrem na jih nebo západ, máte vyhráno. Jestli ne, bohatě postačí, pokud rajčata umístíte na místo, kde je dostatek světla, sucho a příliš tam nefouká. Nevystavujte tak rajčata dlouhému přímému slunci, to by je mohlo popálit. Dalším rizikem je silný vítr, který by rajčata mohl polámat. Proto je vhodné je umístit do závětří.

Jakou odrůdu rajčat vybrat?

Pokud se rozhodnete pěstovat rajčata v květináči, tak je vhodné sáhnout po některé odrůdě keříčkových rajčat. Mezi nejoblíbenější patří 'Vilma', 'Cherrola', 'Gold Krone' nebo 'Tumbling Tom'. Liší se nejen hmotností jednotlivých plodů (ta se u těchto druhů pohybuje mezi 20-40 g), ale také barvou a tvarem. Jestli toužíte po menších tyčkových rajčátkách, doporučujeme se v obchodě porozhlédnout po 'Bejbino F1' nebo ještě menších 'Perun F1'. Naopak větší tyčková rajčata o hmotnosti kolem 80-100 g vám zajistí 'Start S F1' nebo 'Toro F1'.

Jak rajčata na balkoně pěstovat?

Rajčata zalévejte opatrně pod listy nebo ke kořenům. Vyhněte se zalévání listů či plodů, snížíte tak riziko vzniku plísně bramborové. Ideální dobou k zalévání je ráno nebo večer, naopak je není vhodné zalévat ve vyšších teplotách kolem poledne a brzkého odpoledne.

Rajčata si zaslouží kvalitní půdu bohatou na různé živiny, včetně dusíku, fosforu nebo draslíku. Ty totiž zajistí vyšší odolnost rajčat a rychlejší růst. Vhodný je tak substrát pro plodovou zeleninu. Použít můžete i granulovaný kravský hnůj nebo mletou rohovinu.

