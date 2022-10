Zdroj: Shutterstock

Jaký je ten nejčastější postup zmrazení chleba? Vezmeme půlku bochníku, dáme ho do igelitového sáčku a vložíme do mrazáku. A v tom je ten háček. V chlebu je spousta vlhkosti, která se v igelitovém sáčku rychlým zchladnutím vysráží. Ještě v mrazáku to problém úplně není, ale při rozmrazování už ano, protože vznikají plísně. S nimi už problém máme velký. Vysrážená vlhkost navíc rozmrazený chleba způsobí blátivým.

Jak je to správně?

Výše uvedeného postupu se vyvarujte. Vezměte čerstvý chléb a rozkrájejte ho na plátky. Ty rozložte na talíř a vložte do mrazáku. Chléb ztuhne rychleji, nevysráží se v něm voda a hlavně ne na igelitu. Až chléb zmrzne, sundejte plátky chleba z talíře, uzavřete je do sáčku nebo plastové misky a zase vložte do mrazáku. Pak můžete vyndavat i jednotlivé plátky chleba, aniž byste museli rozmrazovat celou půlku. Pamatujte také, že rozmrazování by mělo být postupné a na vzduchu.

Zdroj: adbz.cz, pikant.cz