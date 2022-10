Zdroj: Bower Bird / Amit Geron

Pokud někdo má peníze na to, aby si postavil luxusní rezidenci, asi pro něj není zrovna vhodné, aby na víkendy jezdil do nějaké ošklivé staré chatky. Nic proti majitelům tohoto domu, kteří si postavili víkendovou chatu o velikosti a eleganci luxusního domu. Naopak. S tak krásnou architekturou a designem je to jen dobře.

Dům pro 5

Herzlija je velmi bohaté středisko ve středním Izraeli, kde najdeme sídlo mnoha významných firem, startupů či ambasád. Je nedaleko Tel Avivu, takže dostupnost do absolutního centra státu je vynikající.

My navštívíme rezidenci, kterou nechali majitelé postavit zcela novou, na pozemku o rozloze 1000 m². Autory jsou Yuval Erez, Oshri Yaniv, Tamar Jacobs a Ravit Elia ze známého studia Jacobs-Yaniv Architects. Požadavek investorů byl, aby zde mohla bydlet pětičlenná rodina, aby se vypořádali s místními požadavky na stavby a také s pozemkem, který je sice velký, ale bohužel dost úzký.

A tak architekti postavili zdánlivě rovný a přímočarý dům, který má však zajímavá zákoutí a hlavně vlastní designérský jazyk.

Začneme u fasády. Už ta je dost netradiční, když je obložena černěným plechem s liniovým vzorem, slunečními clonami ze stejného materiálu, betonu a omítkou z netradičního materiálu. Ten využívá hrubý písek a kamínky. Je tak velmi plastická, výborně zapadá do přírodních zahrad a hlavně se dobře čistí. Tady je to bohužel zapotřebí, protože je zde hodně kaloňů. Tato zvířata se zavěšují na stromy a kolem sebe plivají ohromné množství rozžvýkaného ovoce. Tím znečistí úplně všechno. Tato fasáda má výhodu, že ji lze velmi snadno omýt, aniž by na ní zůstávaly fleky.

Linie

Dům je plný linek. Linie je to hlavní, co na domě najdete. Všude jsou linky, úsečky, přímky. Prochází celým domem, najdeme je na fasádě, okenicích, oknech, na dlaždicích, nábytku. Dům se k nim přiznává, hýčká je, pracuje s nimi. Jen se podívejte na ta okna dělená do obdélníkových polí. Pak vejdeme dovnitř a tam objevíme police se stejným členěním, ze stejného materiálu! Ten efekt, ta souhra designu. Je v tom mnohem víc než jen pouhé přísné držení se jednoho rovného taktu. Je to souhra, elegantní řešení, které by mělo být v učebnicích architektury i designu.