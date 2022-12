Zdroj: shutterstock.com

I když už některé části našeho území pokrývá sněhová pokrývka, stále chvílemi taje a odhaluje hromádky nejrůznějšího odpadu, který jsme na svých zahradách nestihli uklidit. Víte, jak s tímto odpadem naložit?

Spálit? Anebo ne?

Téměř kterýkoliv dřevní odpad ze své zahrady můžete nechat vyschnout a poté jej spálit v kotli. Případně jej můžete vysušit a uchovat k zapálení sezonních ohňů – třeba když si budete v létě opékat špekáčky. S dřevním odpadem si ale můžete poradit také jinak. I dřevo můžete kompostovat, jen mu to bude trvat déle.

Jak využít odpad ze zahrady? Autor: shutterstock.com

Dejte jej do kompostu

Mezi nejčastější dřevní odpad patří nejrůznější větve a větvičky. Silnější větve je určitě nejjednodušší vysušit a spálit (na ohništi, v krbu či při uzení). Menší větvičky by ale bylo vhodnější nejprve štěpkovat či drtit. Menší větvičky můžete použít při prokládání kompostu – bude pak vzdušnější. A jak jistě víte, rozkladné procesy budou při dostatečném přístupu vzduchu rychlejší a lepší.

A co vyvýšený záhon?

Pokud nechcete menší větve štěpkovat, můžete je využít také do základu vyvýšeného záhonu. Zde je pomalý rozklad materiálu žádoucí. Základ vyvýšeného záhonu tvoří kompost, jehož součástí jsou větvičky, piliny, listí, štěpka i jehličí. Na to se naveze kvalitní zemina. Dřevní odpad může tvořit u vyvýšeného záhonu až několikacentimetrovou vrstvu.

Na tuto vrstvu je vhodné přidat i tenkou vrstvu popelu a vápna. Další by měla tvořit sláma se senem a zbytky rostlin. Nahoře je pak nová zemina a na ní kompost. Zahradní zeminu lze smíchat s humusem a rašelinou.

A když jde odpad do kompostu

Pokud dáváte dřevní odpad do kompostu, nikdy jej neskládejte do vrstev. Dbejte na to, aby se všechny složky kompostu dobře promísily. Protože se dřevní odpad rozkládá dlouho, můžete s jeho přidáním do kompostu počkat až do jara.

Tip na konec: Některé druhy dřevního odpadu můžete použít jako mulč.

Zdroj: zahrada.cz, ireceptar.cz