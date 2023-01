Zdroj: Shutterstock

Kombucha patří k oblíbeným nápojům. Tento fermentovaný nápoj má své místo v českém nápojovém menu už nejméně sto let. Není tak divu, že si jej mnozí z nás vyrábí doma. A jak na to?

Kombuchu nemusíme nejspíš dlouze představovat. Jde o osvěžující čajový nápoj, který se vyrábí z lišejníku, čaje a cukru. Při přípravě projde čaj fází kvašení. Ta je důležitá proto, že se během ní v nápoji vytvoří mnoho vitaminů C nebo B a řada minerálů. Jak si takový nápoj může vyrobit doma každý z nás? Není to vůbec těžké!

Co budete potřebovat?

Jak již bylo zmíněno, k výrobě potřebujete kombuchu, čaj (asi 4 gramy), vodu (dva litry), cukr (asi 150 gramů), dvě skleněné nádoby (jednu o objemu asi 2,5 litru, druhou dvakrát větší) a ubrousek s gumičkou na přikrytí sklenice.

Samotná příprava domácí kombuchy vám zabere asi dvacet minut. Poté je však nutné nechat ji fermentovat minimálně týden. Ale hezky popořádku.

Začněte tím, že přivedete k varu dva litry vody. Ty poté vlijte do skleněné zavařovací nádoby. Do ní vložte čaj. Ideální je černý sypaný čaj. Můžete však použít i čaj sáčkový. Důležité je vyhnout se druhům s vysokým podílem chemikálií nebo kofeinu.

Kdy přidat kombuchu?

Čaj nechte vylouhovat. Pokud jste použili sypaný, sceďte jej. Poté přidejte cukr a promíchejte. Oslazený čaj pak přelijte do větší nádoby, do které přidejte další dva litry studené vody. Smícháním vám vznikne teplota s vhodnými podmínkami pro vložení kombuchy. Měla by se pohybovat mezi 20 až 30 stupni Celsia. Kombuchu můžete sehnat ve zdravé výživě nebo ve specializovaných e-shopech.

Nechejte nápoj pracovat

Nádobu s nápojem přikryjte ubrouskem. Připevněte jej ke sklenici gumičkou. Nyní můžete nádobu odložit do místnosti s pokojovou teplotou (20 až 22 stupňů Celsia). Nedávejte ji na místo, kde by dopadalo přímé sluneční světlo.

Na sklenici minimálně měsíc nesáhněte. Čím déle necháte nápoj pracovat, tedy čím více prostoru dáte kvašení, tím chutnější a na minerály bohatší nápoj bude. Pamatujte, že poté co nápoj ochutnáte, můžete ho uchovávat v lednici a spotřebovat byste jej měli do 5 dní.

