Zdroj: Unsplash

V létě se můžeme radovat z dozrávání ovoce a zeleniny. Čekají na nás třešně, švestky, hrušky, jablka, ostružiny, černý rybíz, ale i červená řepa, dýně, okurky, cukety nebo třeba zelí. Jak si ale uchovat čerstvost a chuť domácího ovoce a zeleniny? Jednou z možností je potraviny zavařit. Které způsoby jsou nejlepší?

1. Zavařovací hrnec

Zavařovací hrnce jsou klasika. Jejich výhodou je samostatný přívod elektřiny a nastavení konstantní teploty pomocí termostatu. Hrnce mají velkou kapacitu, a proto je možné v nich zavařovat až 14 litrových sklenic nebo 20 skleniček o obsahu 0,3 l. Hrnce také mohou být vybaveny nejrůznějšími funkcemi, jako je praktická mřížka na sklenice, regulace teploty a časovač.

2. Zavařování v normálním hrnci

Pokud máte větší hrnec a menší množství sklenic na zavaření, lze to provést i na plynovém sporáku, indukční nebo sklokeramické desce. Do hrnce si připravte zavíčkované sklenice s obsahem, který chcete zavařit, teplou vodu a přiveďte k varu. Nezapomeňte, že sklenice se nesmí vzájemně dotýkat, jinak by mohly prasknout.

3. Zavařování v mikrovlnce

Pokud máte menší množství sklenic k zavařování, zvolit můžete i mikrovlnku. Uzavřené sklenice dejte do mikrovlnné trouby a nastavte čas podle tvrdosti plodů, počtu sklenic a výkonu mikrovlnky.

Zavařování jedné sklenice: Výkon 700 W = 6 minut Výkon 750 W = 5 a půl minuty Výkon 800 W = 5 minut a kousek Výkon 850 W = 5 minut Výkon 900 W = 4 a půl minuty

4. Zavařování v troubě

Zavařovat lze i v troubě, a to ať už se jedná o elektrickou, plynovou, nebo horkovzdušnou. Měla by být vždy předehřátá na 200 až 220° Celsia. Na plech vyskládejte uzavřené sklenice tak, aby mezi nimi byla vždy mezera alespoň 1 cm. Umístěte plech do spodní části trouby a nalijte do něj vodu do výšky 1,5 cm. Větší sklenice zavařujte 10 až 13 minut, menší 5 až 8 minut.

5. Zavařování v myčce

Zavařování v myčce vám ušetří spoustu práce. Ideální je pro zavařování program s co nejvyšším stupněm teploty vody, ale stačí i kolem 60 stupňů. Naplněné sklenice naskládejte do myčky víčky nahoru tak, aby byl opět mezi sklenicemi dostatečný prostor. Pak zapněte nejdelší program na nejvyšší teplotu. Okurky můžete nechat celou dobu programu, u přesnídávek nebo zelí stačí jen hodinka a poté myčku vypnout.

Zdroj: alza.cz, nasenadobi.cz