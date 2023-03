Zdroj: shutterstock

Milujete knedlíky, ale vadí vám, jak je jejich výroba pracná? Tak to vás potěšíme! Můžete je vyrobit i v mikrovlnce. Receptů jsou tisíce. Pojďte se s námi na to podívat podrobně.

Domácí houskový knedlík nikdy nebyl jednodušší. Stačí vám suroviny, hrneček, mikrovlnka a vykouzlíte opravdovou dobrotu za pár minut.

Recept najdete i v tomto videu:

Jednoduchý recept na skvělý houskový knedlík

Připravte si hrnek o objemu 250 ml, ten vám bude sloužit na odměření. K tomu dva rohlíky nebo housky, dvě vejce, lžičku prášku do pečiva, sůl a máslo na vymazání. Nezapomeňte na hrnek mléka a hrnek polohrubé mouky.

Vymažte si čtyři hrnečky a vysypte hrubou moukou. Rohlíky nakrájejte na kostičky, smíchejte s moukou, kypřicím práškem, solí, mlékem a vejci. Vypracujte. Tekutější testo nalijte do hrnečků tak, aby bylo asi ve dvoutřetinové výšce. Dejte je do mikrovlnky a ohřívejte na výkon 700 W asi osm minut. Že jsou knedlíky hotové, poznáte, když do nich píchnete špejlí.

Můžete si recept i trošku upravovat dle chuti. Skvěle se do knedlíků hodí třeba hladkolistá petrželka nebo toustový chléb místo rohlíků.

Zdroj: ireceptar.cz, kucharkaprodceru.cz