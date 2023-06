Zdroj: Shutterstock

Muffiny se nikdy neomrzí. Pokaždé je můžete připravit v jiné podobě a ochutit je právě tím, co máte doma. Jejich příprava je rychlá a jednoduchá, ale má svá pravidla.

Skvělá snídaně, dezert ke kávě, svačina do školy nebo pohoštění na piknik. Muffiny jsou vděčné a mají tolik podob, že se jen tak neomrzí. Z jednoho základního receptu můžete připravit pokaždé jinou příchuť – skvělé jsou s čerstvým i sušeným ovocem, čokoládou, ořechy, ochutit je můžete skořicí, vanilkou nebo třeba perníkovým kořením. Fantazii se v tomto případě opravdu meze nekladou. Pokud ale nechcete z trouby vytáhnout sražené nebo gumové chudinky, dejte si pozor na správný postup.



Milujete čokoládu? Vyzkoušejte úžasné čokoládové muffiny plněné nutellou:

Suché a mokré zvlášť

Krokem, který je pro úspěch zcela zásadní, je míchání ingrediencí. Je totiž nezbytné připravit si suché a mokré suroviny zvlášť. V jedné misce tedy smíchejte vejce s cukrem, poté mléko, kefír, podmáslí, rozpuštěné máslo, olej, ovocnou šťávu, rozmačkaný banán, likér – podle konkrétního receptu. V druhé misce pak spojte mouku, prášek do pečiva, kakao, mleté ořechy, kokos, nasekanou čokoládu, ovesné vločky, ovoce a podobně. Následně do tekuté směsi vmíchejte suché přísady. Pozor – těsto nemá být zcela hladké, stačí ho jen krátce promíchat, aby v něm stále byly vidět hrudky suché mouky. Stačit vám na to bude vidlička nebo lžíce. Pak už jen těstem naplňte košíčky nebo vymazanou formu a za chvíli je upečeno.



Kefírové muffiny s borůvkami

Čas přípravy: 40 minut

Počet porcí: 12 muffinů

Ingredience:

250 g polohrubé mouky

50 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

2 lžičky prášku do pečiva

200 ml kefíru

2 vejce

60 ml oleje

špetka soli

150 g borůvek

Příprava:

1) Troubu předehřejte na 180 °C.

2) V misce rozšlehejte vejce s krupicovým a vanilkovým cukrem, přidejte kefír a olej a krátce promíchejte. Všechny suroviny by měly mít před zpracováním pokojovou teplotu.

3) Do druhé misky prosejte mouku s práškem do pečiva a špetkou soli. Poté přidejte borůvky.

4) Suché přísady přisypte k tekutým a velmi zlehka je promíchejte. V těstě by měly být viditelné malé hrudky mouky. Nebojte se, během pečení se rozpustí.

5) Pomocí lžíce vkládejte těsto do košíčků na muffiny nebo do vymazané muffinové formy.

6) Muffiny pečte 20–25 minut – propečenost můžete vyzkoušet špejlí. Zapíchněte ji do středu muffinu, a pokud na ní nezůstane vlhké těsto, máte hotovo.

7) Upečené muffiny nechte vychladnout a můžete podávat. Sníst by se měly do dvou dnů, můžete je i zamrazit.

