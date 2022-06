Zdroj: Shutterstock

Cuketa patří mezi nejoblíbenější druhy zeleniny, kterou můžete sklízet od léta do podzimu. Především milovníci grilování cení její lahodnou chuť. Aby jste však sklízeli bohatou úrodu, musíte vědět, jak na jejich pěstování.

Cukety, kterým se přezdívá letní tykve, jsou velmi plodné. Ke svému růstu však potřebují dostatek místa, protože jejich listy jsou opravdu velké. Z velkého množství odrůd můžete vybírat podle chuti i zraku. Mohou být sytě i světle zelené, jasně žluté, proužkované, podélné i kulaté.

Výsev a výsadba

Cukety potřebují pro nejrychlejší růst teplé a chráněné místo. Proto můžete na 1-3 týdny před výsadbou zakrýt záhon černou fólií, díky které se zemina prohřeje. Půdu je vhodné obohatit zhruba 3cm vrstvou kompostu.

Semena vysévejte v průběhu května jednotlivě do řádků po 50 až 100 cm nebo do tzv. hrůbků po třech semenech. V tomto případě se po vyklíčení nechává jen nejsilnější rostlinka. Sazenice je také možné předpěstovat doma za oknem nebo ve skleníku. Kořínky ale potřebují dost prostoru a tak zvolte květináčky o průměru alespoň 10 cm. Sazenice se ven vysazují až na konci května a výsadbě my mělo předcházet postupné otužování.

Zálivka a hnojení

Cukety potřebují štědrou dávku vody. Raději je zalijte velkým množstvím vody jednou za několik dní, než každodenní zálivkou. Záleží však na počasí. Aby se voda dostala skutečně až ke kořenům, dopřejte rostlinám klidně i dvě konve.

Pro hnojení jsou vhodná organická hnojiva nebo rostlinné výluhy bohaté na draslík. Pokud zvolíte organická hnojiva, poskytnete cuketám kvalitní výživu a zároveň prospějete půdě a podpoříte tvorbu humusu. Z rostlinných výluhů lze zvolit například kopřivový, který je bohatý na dusík. Nejvhodnější hnojivo je však ve vodě zkvašený a naředěný drůbeží trus. Koncentrát lze i zakoupit v obchodě.

Mulčování

Mulčování je pro pěstování cuket také velmi důležité. Šetří totiž vláhu, chrání kořeny rostlin, podporuje tvorbu humusu a brzdí růst plevelu. K mulčování použijte trávu, listí nebo slámu. Materiál však nastelte jen v tenké vrstvě, aby se pod ním neskrývali slimáci a aby nezahrnul krček rostlin. Rostoucí plody pak podložte například kusem prkénka, dlaždicí nebo pilinami, aby na vlhké zemi nesplesnivěly.

