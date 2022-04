Zdroj: shutterstock.com

Skleníkový efekt jako přínos



Ve skleníku se nejlépe pěstuje plodová zelenina, která v něm vyroste i dozraje rychleji. Můžete v něm předpěstovat nejrůznější sazenice zeleniny, ale i květin, rovněž saláty, bylinky a ředkvičky. Krátkovlnné záření prostupuje sklem skleníku a vytváří teplo, které se drží uvnitř a ven uniká pomalu.

Ačkoliv zde dochází ke stále většímu zahřívání vzduchu, panují zde lepší podmínky pro růst rostlin než venku. V tomto případě skleníkový efekt oceníte. Během dne skleník klidně vyvětrejte, v noci jej zavřete.

Čistá skla jako nutnost



Některé druhy zeleniny můžete pěstovat ve skleníku už od března. Některé z těchto druhů (typicky saláty) v sobě hromadí dusičnany. Pokud mají nedostatek světla, dojde k jejich přehnojení. Rostlinám stačí kompostem obohacená půda. Protože rostliny potřebují k růstu dostatek světla, udržujte skla dokonale čistá. Přísunu světla brání i malá vrstva prachu.

Obměna půdy



Ve skleníku se nedaří jen rostlinám, ale také některým chorobám a škůdcům. I proto půdu ve skleníku obměňujte – ideálně jednou ročně, případně každý druhý rok. Jednou za několik let vyměňte substrát do hloubky alespoň 60 cm. Do substrátu přidejte dostatek zralého kompostu, bude vyživovat rostliny po celou sezonu.

Pěstování v nádobách



Pokud váš skleník stojí na podloží, které není vhodné pro tvorbu záhonů, můžete se pustit do pěstování v nádobách, v nichž můžete rostliny libovolně přemisťovat. Další možností je pěstování v pytlích. Půda v nádobách však rychleji proschne, proto musíte dbát na pravidelné zavlažování.

Využijte prostor na maximum



Prostor skleníku se snažte využít na maximum – skleníkové regály či parapety jsou ideální pro předpěstování sazenic. Později je můžete sklopit, nebudou pak zavazet vyšším rostlinám. Případně pod nimi můžete pěstovat nižší rostliny a na regály umístit truhlíky s bylinkami. Zatímco „na zemi“ můžete pěstovat jednu část své úrody, další část můžete zavěsit do závěsných truhlíků u stropu.

