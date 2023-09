Zdroj: Shutterstock

Na podzim se prořezávají především peckoviny (višeň, slivoň, třešeň, broskvoň, meruňka). Ty natahují zpět do kořenů potřebnou mízu, a pokud se správně neošetří, nezastřihnou, mohly by během zimy uhynout. Zaměřte se především na větvemi obtěžkané stromy, kterým se nedostává dostatek světla. Bez zásahu by nemusely mít na jaře dost síly na vyrašení nových pupenů. Stejně tak je potřeba zbavit stromy suchých, odumřelých nebo nemocných větví, které je zbytečně oslabují.

Jak na podzimní řez

Podzimní řez provádějte šetrně a v menším rozsahu, než je tomu u jarního prořezávání stromů. U ovocných stromů se zastřihuje v místě větvení nebo nad pupenem. Řez se provádí pod úhlem 30 až 45 stupňů.

U mladých stromků se provádí pouze takzvaný výchovný řez, aby strom rostl správně a byl zajištěn správný poměr mezi kořenovou a nadzemní částí. U vzrostlých plodících stromů dělejte pouze udržovací řezy, kdy se odstraní pouze suché nebo nevyhovující větve. U starých zanedbaných stromů můžete prořezávat o něco více, tak aby se stromům navrátila jejich vitalita a měly dostatek sil na jaře opět obrazit. U řezů větších než 3 cm je potřeba místo ošetřit speciálním přípravkem.

Jaké nářadí budete potřebovat

Volba správného nářadí je pro stříhání a řezání naprosto klíčová. Na silné a hrubé větve se hodí kovadlinkové nůžky s řezným výkonem až 40 mm. Na menší porost zvolte raději nůžky se systémem Bypass, které jsou přesnější. Pokud potřebujete opilovat kmeny nebo velmi tlusté větve, zvolte prořezávací či motorovou pilu. Na stříhání živých plotů použijte plotové nůžky s teleskopickými tyčemi, se kterými snadno provedete přesný střih.

Biologický odpad je ideálním kompostem

Odpad po stříhání a řezání nevyhazujte! Rozdrťte jej ve vhodném zahradním drtiči. Nevkládejte jej však do přístroje násilím, protože byste drtič mohli poškodit. Pokud jsou odřezky příliš velké, zmenšete je pomocí silnějších nůžek nebo sekerou. Nadrcený dřevěný odpad můžete společně s biologickým kuchyňským odpadem, posečenou trávou, uschlým listím či zbytky květin přidat do kompostu. Čím bude kompost pestřejší, tím bude vaše zahrada spokojenější.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, ceskestavby.cz