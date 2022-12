Zdroj: Shutterstock

Zima je v plném proudu a zahrada odpočívá pod sněhovou pokrývkou. To však neznamená, že by odpočívat měli i zahrádkáři. Zima je totiž ideální pro předpěstování zeleniny. Jak rostlinky zasadit a jak o ně pečovat?

Předpěstování se nejčastěji týká zeleniny, jako je paprika, rajče, salát či okurka. Vysít si však můžete i celer, pór, kedlubnu, kapustu, kadeřávek, květák, brokolici, lilek nebo dýni. Pokud byste s předpěstováním začali později než v lednu a únoru, nemuseli byste se úrody dočkat. Jedinou možností, kde předpěstovat sadbu, je pro mnoho z nás okenní parapet. Není to sice ideální, ale i s tím se dá vystačit. Jak na to?

Semínka nejdříve namočte na den až dva do vody. Dodáte jim tím potřebnou vláhu a nastartujete u nich proces klíčení. Semena několikrát za den promíchejte, aby se voda prokysličila, a pravidelně ji vyměňujte, abyste omezili možné hnití semen v důsledku výskytu bakterií.

Poté si připravte vhodný substrát k výsevu. Buď můžete substrát pro výsev a množení zakoupit v obchodě, nebo si namíchat svůj z písku a dobře propustné, humózní půdy, případně rašeliny, v poměru 1 : 1.

Na výsev budete potřebovat misku, připravený substrát, průhlednou fólii a samozřejmě zvolená semínka. Výsevní misku naplňte do dvou třetin substrátem a poté na něj nasypte semínka. Ty opět překryjte hlínou. Poté vše zalijte vodou, nejlépe vlažnou nebo odstátou dešťovou. Celou misku překryjte průhlednou fólií. Vyberte si doma teplé místo bez přímého světla. Ideální teplota je od 17 do 22 stupňů Celsia.

Díky fólii na misce přispějete k průběhu fotosyntézy a urychlíte tím růst. Jednou až dvakrát denně misku odkryjte, aby se rostlinky nadýchaly vzduchu. Až vyraší první klíčky, větrejte častěji a na delší dobu, zajistěte jim vyrovnanou teplotu a hlavně dostatek světla a počkejte, až budou sazenice dostatečně silné. Jakmile začnou sazenice růst do výšky, přesaďte je do jednotlivých květináčů. Pak už jen stačí čekat zhruba do poloviny května a vysadit sazenice do záhonu.

Zdroj: magazinzahrada.cz, abecedazahrady.dama.cz