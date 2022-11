Zdroj: Shutterstock

Přípravy na Vánoce se neobejdou bez předvánočního úklidu. Všichni přece chceme mít doma uklizeno, abychom se cítili dobře a svátky si mohli užívat plnými doušky. Utřít prach, vyluxovat a vytřít v tomto případě ale mnohdy nestačí. Co je třeba uklidit a jak zvládnout vánoční úklid co nejefektivněji? Čtěte dál.

1. Rozplánujte si činnosti

Nemusíte se den před Vánoci strhnout a kompletně vygruntovat celý dům a ještě před půlnocí leštit stříbrné příbory. Rozdělte si práci do několika okruhů, můžete si ji rozdělit podle činnosti, nebo po jednotlivých místnostech. Když každý den uděláte něco, ani vám nebude připadat, že je úklid nekonečná dřina.

2. Zapojte další členy domácnosti

Vánoce jsou časem, který má trávit rodina pohromadě. A to nejen při sledování vánočních filmů, ale klidně i při úklidu. Každý, kdo s vámi sdílí domácnost a není to batole nebo zvíře, se může zapojit. Promyslete, co můžou udělat jednotliví členové domácnosti, sestavte harmonogram a pusťte se do toho.

3. Jak na úklid ložnice

Převlékněte povlečení běžným způsobem, ale tentokrát vyluxujte i matrace ze všech stran a nechte je rozhozené, aby k nim měl přístup vzduch, nejlépe při otevřeném okně. Větrejte alespoň jednu hodinu. Během větrání postelí můžete utřít prach. Nejdříve začněte ve vyvýšených místech (na skříni, lustru, stolních lampičkách), poté umyjte dveře a veškerý nábytek, který je potřeba oživit. Naposledy vyluxujte a setřete podlahu.

4. Jak na úklid obývacího pokoje

Vystavené věci na poličkách nebo v obývací stěně, které vám již nevyhovují, vyřaďte a pokračujte v úklidu technikou odshora dolů. Stáhněte všechny textilie, vyperte nebo vytřepejte, a setřete prach z veškerého nábytku. Porcelán nebo jiné skleněné nádobí vystavené na nábytku opatrně omyjte nebo otřete a zbavte prachu. Dále omyjte okna, dveře, vyluxujte koberce a sedací soupravu. Vše bude dýchat čistotou a svěžestí.

5. Co uklidit v koupelně

Otřete dlaždičky, vyleštěte zrcadlo, zbavte se kosmetiky, kterou nebudete používat. Vydrhněte vanu nebo sprchový kout a samozřejmě toaletu. Nezapomeňte také na obklady a spáry. Lesk kachličkám dodá ocet, který přidáte do vody na mytí.

6. Jak uklidit kuchyni

Úklid kuchyně si nechte na konec. Až dopečete cukroví, umyjte a vyčistěte důkladně troubu, sporák, stoly, židle, sundejte všechny textilní dekorace, vyperte je nebo vyměňte za jiné. Dále očistěte kořenky od prachu, vytřete poličky a skříňky. Zkrátka vše, kde se zachycuje prach.

Zdroj: bydlimekvalitne.cz