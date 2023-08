Zdroj: Shutterstock

Běžná životnost kuchyňské linky se pohybuje mezi 15 až 20 lety. Po této době dochází k opotřebení jednotlivých součástí, kuchyň se okouká a také zastará ve smyslu nových technologií či materiálů. Zamyslete se však, jestli je třeba pořizovat úplně novou linku, nebo jen postačí pár změn.

I při částečné rekonstrukci můžete vylepšit dispoziční řešení kuchyně. Můžete například přeskládat spodní skříňky tak, aby mezi varnou a mycí plochou zůstala větší pracovní plocha. Také lze jednu skříňku vyjmout a namísto ní pod pracovní desku vsunout podstavnou myčku, která ve vaší kuchyni chyběla. Kuchyně získá modernější vzhled také tehdy, když odstraníte některé nebo dokonce všechny horní skříňky a místo nich připevníte vzdušné police.

Pokud se vám už nelíbí obkladačky za kuchyňskou linkou s problematickými spárami, můžete je vyměnit za sklo, které je moderní, nebo za desku z kovolaminátu. Na rozdíl od obkladaček se hladká plocha mnohem lépe čistí, a kuchyň tak snadněji udržíte čistou. Podobně minimalisticky se dá vyměnit pracovní deska, na které zpravidla zub času a používání hlodá nejvíce.

Pokud se již vrhnete na výměnu kuchyňské desky, tak společně s ní rovnou vyměňte i dřez a baterii. V dnešní době již není velký problém sehnat kvalitní moderní dřez za pár korun. Navíc pokud byste se pro nový dřez rozhodli až dodatečně, nemusel by se vám vejít do otvoru po starém a pro vás by to pak znamenalo další práci a další výdaje.

I částečná rekonstrukce vyžaduje důkladnou přípravu

Zaměřte se kritickým okem na stav jednotlivých kuchyňských skříněk. Pokud jsou ve špatném stavu korpusy, vyplatí se investovat do nové kuchyně. Pouze zastaralá nebo poničená dvířka lze opravit. Můžete je polepit tapetou, zbrousit, přetmelit a natřít barvou nebo mořidlem, případně je nahradit novými. Snadno vyměníte i zastaralé poničené úchytky.

