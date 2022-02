Zdroj: unsplash.com

Na skladování česneku a cibule v domácnosti není nic složitého. Stačí vědět, jak na to. Odměnou vám budou potraviny, které stihnete spotřebovat, a nezkazí se vám dřív, než si na ně vzpomenete.

Brambory, cibule a česnek – potraviny, které spousta lidí nakupuje ve velkém. Tyto zásoby však často končí v odpadcích. A proč? Kvůli špatnému skladování. My vám dnes řekneme, jak cibuli a česnek udržíte čerstvé mnohem déle.

Jak poznat zkaženou cibuli a česnek

Česnek, který je na pokraji svého života, má na horní straně zelený výhonek. U cibule zase poznáte, že není ve formě podle plísně. V obchodu si dávejte pozor, abyste si podobně vypadající plodiny nepřinesli již z nákupu.

Jak skladovat cibuli a česnek?

Ke skladování cibule a česneku v domácnosti používejte pouze zdravou cibuli a česnek. Pokud mezi zdravou cibulí necháte plesnivý kus, nakazí se tím i zbytek. Cibuli a česneku se obecně daří nejlépe na suchém a tmavém místě, kde je dostatek vzduchu.

Jestliže nemáte sklep či spíž, můžete cibuli a česnek skladovat například v papírových pytlících, do nichž uděláte pár dírek, které budou sloužit jako ventilace. Zbytek pytlíku uzavřete.

Cibuli i česnek můžete po sklizni svázat do copů a umístit na vzdušné místo. Obě potraviny můžete dát také do dřevěných bedýnek – ty nechte pár dní vysychat na slunci, poté uložte na suché, tmavé a chladné místo – do sklepa či spíže. Cibuli nevadí ani velmi nízké teploty.

Vzhledem ke zvýšené vlhkosti neskladujte cibuli ani česnek v chladničce, nesvědčí jim ani vysoké teploty a přímé sluneční záření. Česnek a cibuli uchovávejte co nejdál od brambor – ty uvolňují plyny, které cibuli a česnek ničí. Také se vyhněte plastovým sáčkům.

