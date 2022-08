Zdroj: Shutterstock

Mák se sklízí v červenci a srpnu nejen na výplň do buchet, ale i na semeno. Jak správně postupovat při sklizni makovic?

Nejprve je důležité zmínit, že na pěstování máku budete potřebovat maximálně sto metrů čtverečních, větší výměra už podléhá podle § 29 zákona 167/1998 Sbírky o návykových látkách ohlašovací povinnosti.

Mák se pěstuje jako cizosprašná plodina. To znamená, že musíte mít na zahradě pouze jednu odrůdu, abyste předešli možnému křížení. Předpokladem dobré sklizně je časné setí na organicky vyhnojený záhon, vyjednocení často hustě vzešlých rostlin a také dostatek vody, který zajistí správný vývoj semen v makovicích.

Jak postupovat při sklizni

Na osivo se sklízí ideálně zralé makovice. Ty vypadají tak, že jsou suché, semena uvnitř jsou uvolněná z přihrádek a při zatřepání v makovicích chrastí.

Při sklizni postupujte tak, že makovice odlamujte rukou v místě kolínka pod makovicí. Sbírejte je do nádoby vystlané plátnem, papírem nebo rovnou do pytlíku. Opatrní ale musíte být při sklízení takzvaných hleďáků. Jsou to některé krajové odrůdy, u kterých se makovicím při zrání otevírají otvory pod korunkou makovice. Když makovici utrhnete či nakloníte, semena se začnou sypat ven.

V řadě případů musíte sklízet makovice dříve, než jsou plně vyzrálé, protože je rádi vyhledávají ptáci. Ti makovice nazobávají v dolní části ještě před plnou zralostí a semena pak vypadávají. V tomto případě se sbírají makovice, které teprve začínají lehce zasychat, světlat a semena v nich nejsou ještě zcela vyzrálá - mírně je tedy podtrhněte. Je to ovšem lepší, než když o ně zcela přijdete. Sklizené makovice nechte ve stínu velmi zvolna dojít a vyschnout.

Když je mák doschlý, vyklepejte mák na osivo. Vybírejte ty nejhezčí, zdravé a plně vyvinuté makovice, v nichž semena krásně chrastí. Nepoužívejte makovice, které jsou poškozené škůdci a chorobami, zakrnělé, pokřivené, deformované a ty, kde jsou uvnitř pavučinky plísně nebo semena připečená k přepážkám.

Každou makovici rozřízněte nožem a vyklepejte zvlášť na malou misku, abyste mohli posoudit jak zdravotní stav, tak i barvu a množství semen uvnitř. Je to sice pracné a trochu zdlouhavé, ale důležité pro bezvadné osivo. Pokud byste vyklepali všechny makovice do jedné misky, může vám makovice s jinak barevným semenem osivo znehodnotit. Po vyklepání vyfoukejte z máku nečistoty přesypáním z misky na misku a podle potřeby semena ještě dosušte.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz