Zdroj: shutterstock.com

Bazalka je pro svoji typickou aromatickou vůni oblíbenou přísadou do letních salátů, těstovin, omáček nebo polévek. Zatímco mnoho druhů bazalky je jednoletých, existují i takové, které vám vydrží do dalšího roku. Jak uchovat semínka bazalky, aby vydržela na příští rok?

Víceleté bazalky existují

Bazalka není populární jen pro své široké využití v potravinářství. Další výhodou je její relativně snadné pěstování. Vcelku snadno a rychle vám tato teplomilná rostlina vyroste nejen na zahrádce, ale lze ji pohodlně vypěstovat také v květináči či truhlíku na okně nebo balkoně. Navíc nám prokáže službu a svojí vůní částečně odpudí případné škůdce.

Je důležité si uvědomit, že většina druhů bazalek je jednoletá. Výjimkou je tzv. bazalka vytrvalá. Její semínka lze přes zimu uchovat a na jaře je znovu vysít.

Jak uchovat bazalku do příštího roku?

Řešení je vcelku jednoduché – výsevem semen. Jak je ale získat?

Prvním krokem je, že necháte vaši bazalku vykvést. Toho dosáhnete tím, že část rostliny nebudete ustřihávat v době, kdy mají lusky zelenou barvu. Musíte počkat o něco déle, a to do doby, kdy se začnou v luscích vytvářet semena. To poznáte tak, že jednotlivé části rostliny nejprve vykvetou a poté zhnědnou. Toto je ten pravý čas na ustřihnutí lusku i se stonkem.

Odstřihnutý lusk a stonek nechte dva až tři dny proschnout. Poté kusy bazalky opakovaně promněte mezi prsty, dokud z nich nevypadají černá semínka. Ty několikrát prosejte, aby vám zůstala v misce pouze semena bez jakýchkoliv nežádoucích částí rostliny.

Semena poté umístěte v dobře uzavíratelné dóze, například ve šroubovací nádobě. Skladujte je v chladu a temnu, třeba ve sklepě. Na jaře je poté můžete vysít.

Zdroje: ceskestavby.cz, cs.green-encyclopedia.com, bylinkovyraj.net, receptyprimanapadu.cz