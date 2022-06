Zdroj: Shutterstock

Pokud chcete udržet potraviny dlouho čerstvé a svěží, použijte vakuovačku, která odstraní až 90 % vzduchu ze speciálních sáčků nebo nádob. Tím vytvoříte částečné vakuum, díky kterému zůstanou potraviny bez bakterií. Poté je můžete déle skladovat v lednici nebo mrazáku.

Jaké jsou největší výhody vakuování potravin?

Potraviny vydrží 5 až 8x déle.

Při zmrazování vakuově balených potravin se potraviny nespálí mrazem.

Zachováte všechny výživné látky, barviva a chutě.

Vakuově balené maso můžete vařit velmi šetrně při nízkých teplotách metodou Sous-Vide.

Vakuově balené hovězí maso můžete snadno nechat usušit metodou Dry-Aging.

Pokud maso s marinádou vakuově zabalíte, získáte během 20 minut intenzivní chuť, namísto 10 hodin.

Díky zavakuovaným potravinám ušetříte místo v lednici i mrazáku.

Vakuováním neutralizujete pachy silně vonících potravin, jako jsou například sýry.

Neplýtváte potravinami.

Jaké potraviny lze vakuovat?

Vakuovat můžete téměř všechny syrové i již zpracované potraviny. To vám umožní efektivně plánovat a využívat zásoby. Mezi nejvhodnější potraviny na vakuování patří maso a ryby. Než je však budete vakuovat, osušte suroviny utěrkou nebo je namarinujte. Ideální je vakuovat také zeleninu. Pozor si ale dejte na plynující zeleninu, jako je chřest, cukrový hrášek a brokolice, které je třeba před vakuováním alespoň blanšírovat. Než začnete vakuovat ovoce, tak ho nejprve omyjte a nakrájejte. Vakuovat lze i hotové pokrmy, tekutiny a omáčky. Při vakuování tekutin si však dejte pozor na to, aby při odsávání vzduchu nedošlo k nasátí tekutiny do vakuovačky.

Jak dlouho vydrží vakuované potraviny?

U pečiva počítejte s trvanlivostí okolo 8 dní při pokojové teplotě. Suché potraviny jako obilniny, těstoviny nebo mouka prodlouží vakuování svou čerstvost na 8 měsíců až rok oproti běžným 2 až 3 měsícům. V lednici pak čerstvé sýry vydrží cca 15 dní a tvrdé sýry až 40 dní. Různé druhy masa mají rozdílnou délku trvanlivosti, a to od 14 dní u vepřového masa až po 30 dní u hovězího masa. Ryby skladujte vakuované zhruba 5 dní a ovoce se zeleninou 7 až 14 dní.

Pokud vakuované potraviny uložíte do mrazáku, prodloužíte jejich trvanlivost ve většině případů na 2 až 3 roky.

