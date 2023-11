Zdroj: Shutterstock

Až do konce listopadu je ideální doba k výsadbě ovocných dřevin. Ačkoliv mohou přijít podzimní mrazíky, půda promrzne pouze povrchově do 2 až 3 cm, ale zem pod tím má stále dostatečnou teplotu, aby se kořeny sazenic ujaly.

Jak na výsadbu ovocných stromů

Před výsadbou ponořte kořeny stromu na 24 hodin do vody. Pro prostokořenné ovocné stromky vykopejte jámu přibližně velikosti kbelíku. Odstraněním konečků kořenů pomocí zahradnických nůžek oživte řezné rány, díky čemuž se zlepší průtok vody do rostliny a stromy se tak snáze a rychleji ujmou.

Do středu jámy zatlučte kolík, který bude pro stromek nejbližších pár let oporou. Pomocí sekery udělejte spodní část špičatou a potom ji opalte nad ohněm, abyste zvýšili jeho životnost. Je-li půda tvrdá a kolík se hůře zatlouká, vlijte na dno jámy vodu a nechte chvíli vsáknout, obvykle to pomůže.

Stromek vložte do jámy a ke kořenům přisypejte polovinu vykopané zeminy. Stále jím přitom třeste, aby se půda dostala do každé mezery mezi kořeny. Přisypanou zeminu nohou upěchujte, přičemž stromek držte. Upěchovanou zeminu mezi kořeny zalijte. Přisypte zbytek půdy, opět upěchujte a zalijte. Stromek upevněte k zatlučenému kolíku pomocí provázku nebo lýka.

Velmi důležitou součástí výsadby je povýsadbový řez, kterým zbavujeme stromek nadbytečných výhonů a cíleně usměrňujeme jeho následný růst. Středník, čili osový výhon, uřežte cca 40 cm nad nejvyšším rozvětvením.

Jak se starat o vysazené stromky

Při výsadbě odstraňte z kořenové soustavy všechny mechanicky poškozené a nahnilé kořeny. Tenčí vlásečnicové se nechávají bez zkrácení.

Po výsadbě strom vydatně zalévejte až do ujmutí, v případě suchého jara i potom.

V dalším roce začněte s doplňkovým přihnojováním. Stromům dopřejte vícesložkové hnojivo, případně zapracujte do povrchové vrstvy vyzrálý kompost.

