Zdroj: Shutterstock

Každoroční prořezávání jabloní zlepší plodnost, ale také zdravotní stav stromu. Jedině správně prosvětlená a tvarovaná koruna totiž zajistí opravdu bohatou úrodu. Když jabloně nebudete prořezávat, strom se rychle vyčerpá a podepíše se to na kvalitě úrody. Jak tedy správně postupovat při prořezávání?

Kdy je správný čas na prořezávání jabloní

Období zimního řezu u jabloní trvá od prosince až do dubna. Za hlavní a ideální měsíce se považuje především únor a březen. Spíše než jednotlivými měsíci je však mnohem lepší se řídit aktuálním stavem počasí a hlavně teplotami. Ty by neměly příliš klesnout, zjednodušeně řečeno nemělo by mrznout. Nejlépe je řez provádět za suchého a bezmrazého počasí, protože v opačném případě jsou větve vlivem silného mrazu křehčí a rány po řezu mohou být nenávratně poškozeny.

Řez mladých jabloní

U mladých jabloní neprovádíme klasický udržovací a už vůbec ne zmlazovací řez, ale takzvaný řez výchovný, jehož cílem je založení optimální koruny. Ta by neměla být přehuštěná, ale pěkně světlá, a její základ by mělo tvořit několik pár základních a silných větví.

Takové koruny docílíme ponecháním pouze jednoho hlavního výhonu a přibližně 4 vedlejších větví. Princip tohoto řezu poté spočívá v každoročním zkracování, jak hlavního výhonu, tak i vybraných základních větví, které budou později vytvářet korunu. Hlavní výhon by měl být po výchovném řezu přibližně o třetinu delší než vedlejší větve.

Důležité je, aby byl řez vždy veden na vnější pupen. Dále dbáme na udržení správného směru růstu větví (do tupého úhlu), zkracování obrostových větví (to jsou ty, které obrůstají hlavní větve, takže by nikdy neměly být delší) a rovněž nezapomínáme pokaždé odstranit přebytečné, poškozené či jinak konkurenční výhony, a to v oblasti větevního kroužku.

Řez plodných jabloní

U plodících jabloní provádíme především řez udržovací. V zásadě jde o to, abychom odstranili větve přestárlé, poškozené, napadené a prosvětlili, provzdušnili neboli ve zkratce zmladili korunu, čímž podpoříme další růst a plodnost. Kromě toho odstraňujeme také výhony, které směřují nahoru nebo dolů i kolmo do koruny. Také ty mezi sebou se křížící a konkurenční, které jsou blízko sebe. Naopak ponecháváme větve vodorovné a směřující mírně šikmo nahoru.

Zdroj: ireceptar.cz, floranazahrade.cz