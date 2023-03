Zdroj: shutterstock

Náhrada za aviváž - je to možné? Ano, je! Existuje několik alternativ, které ji mohou nahradit a přitom jsou šetrné k našemu zdraví a životnímu prostředí.

Aviváž má za úkol zjemnit a provonět prádlo. Bohužel, mnoho aviváží obsahuje látky, které jsou pro naše zdraví potenciálně škodlivé. Řeč je o parfémech, barvivech a chemických látkách. Tyto látky mohou způsobovat alergie a podráždění kůže, a také mohou negativně ovlivňovat naše životní prostředí.

Bílý ocet zvládne všechno

Existuje alternativa, která je šetrná k našemu zdraví i životnímu prostředí - bílý ocet. Dle serveru Bydlíme kvalitně je bílý ocet skvělou surovinou, která spolehlivě nahradí aviváž. Zředěný vodou ve stejném poměru má podobný účinek. Prádlo změkčí a textilie z umělých vláken zbaví elektrostatického náboje. Ocet má však i něco navíc!

Bílý ocet je přírodní dezinfekční prostředek a má antibakteriální vlastnosti. Pomáhá také odstraňovat zápachy a je účinným prostředkem proti plísním. Bílý ocet je také levný - stojí jen zlomek ceny aviváže.

Jak si vyrobit domácí aviváž?

Je to jednoduché. Do skleněné nádoby nalijte 2 hrnky octa a nakapejte 15 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Před použitím protřepejte, aby se jednotlivé složky propojily. Při každém praní nalijte do pračky celou odměrku na aviváž.

Existují ještě jiné alternativy

Další alternativou k aviváži je použití vulkanických kamenů, které absorbují vlhkost a změkčují prádlo. Jejich použití má svá specifika, můžete je používat stále dokola a jsou dokonale ekologické.

