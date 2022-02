Zdroj: Shutterstock

Ideální je začít chodit s kočkou na vodítku už v raném věku. Se starší kočkou to nebude tak snadné. Rozhodně to bude vyžadovat více času a trpělivosti. Některé kočky svůj domov nebudou chtít opustit, jiné se mohou venku naopak snažit o útěk. Nenechte se ale odradit, je to jen o cviku. Pokud dodržíte následující tipy, je velmi pravděpodobné, že se kočka s vodítkem skamarádí a vy si užijete společné procházky.

1. Vyberte správný postroj a vodítko

V první řadě pořiďte vaší kočce kvalitní postroj, který jí bude perfektně sedět. Většina postrojů pro kočky se vyrábí v jedné velikosti a disponuje nejrůznějšími přezkami, kterými velikost postroje nastavíte přesně na míru vaší kočky. Pokud není součástí postroje vodítko, nezapomeňte ho dokoupit. Délka vodítka by měla být od 1 do 3 metrů.

2. Nejdříve zvykejte kočku na postroj

Dříve než vyrazíte do terénu, zvykejte kočku na postroj v pohodlí domova. Kočce navlékněte postroj a nechte jí ho alespoň pár minut. Toto opakujte několik dní po sobě a pokaždé počet minut navyšte. Cílem je dosáhnout toho, že kočka postroj přestane vnímat a nebude jí vadit. Kočku pokaždé odměňujte pamlsky a chvalte ji. Spojíte tak nošení postroje s něčím příjemným.

3. Zapojte vodítko

Když si kočka zvykne na postroj, je na čase zapojit vodítko. Zahákněte ho za postroj a nechte kočku, aby ho chvíli tahala za sebou. Kočka si musí zvyknout, že součástí postroje je ještě něco dalšího. Opět kočku odměňujte pamlsky a chvalte ji.

4. Trénujte chůzi na vodítku

Dalším krokem, až si kočka zvykne na vodítko, je vzít ho do ruky. Zbytečně za něj ale netahejte. Nechte ze začátku kočku, aby se ujala vedení.

5. Vyrazte ven

Je na čase váš výcvik vyzkoušet ve venkovním prostředí. Kočku nikdy do ničeho nenuťte a postupujte opatrně. Nejdříve venku zůstaňte jen pár minut a následujte kočku, kudy chce vyrazit. Hodně kočku chvalte a odměňujte ji kočičími pamlsky. Opakování je matka moudrosti, a proto venčete pravidelně. Postupně tak budete moci pobyt venku prodlužovat.

